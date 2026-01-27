В Одессе 28 января объявили День траура после обстрела с тремя погибшими
В ночь на 28 января Одесса подверглась мощной атаке дронами-камикадзе типа «шахед». Удар привёл к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры: пострадали десятки жилых домов, храм, дошкольное учреждение, лицей, спортивный комплекс и частные автомобили.
В нескольких районах города возникли крупные пожары. В многоэтажных домах зафиксированы серьёзные повреждения и полное уничтожение многочисленных квартир, сообщает ГСЧС.
По состоянию на данный момент количество жертв возросло до 3 человек.
Во время поисково-спасательных работ в Пересыпском районе под завалами было обнаружено тело мужчины. В доме на улице Прохоровской погибли ещё два человека.
Власти города объявили завтра, 28 января, Днём траура в связи с погибшими.
На зданиях будут приспущены Государственный флаг и флаг г. Одессы с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям и организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.