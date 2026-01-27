  1. В Україні

В Одесі 28 січня оголосили День жалоби після обстрілу з трьома загиблими

16:38, 27 січня 2026
Шахедна атака забрала життя трьох жителів Одеси.
фото: ДСНС
У ніч проти 28 січня Одеса зазнала потужної атаки дронами-камікадзе типу «шахед». Удар спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури: постраждали десятки житлових будинків, храм, дошкільний заклад, ліцей, спортивний комплекс і приватні автомобілі.

У кількох районах міста виникли великі пожежі. В багатоповерхівках зафіксовано серйозні пошкодження та повне знищення численних квартир, повідомляє ДСНС. 

Станом на зараз кількість жертв зросла до 3 людей. 

Під час пошуково-рятувальних робіт у Пересипському районі під завалами було виявлено тіло чоловіка. У будинку на вулиці Прохоровській загинули ще двоє людей.

Влада міста оголосила завтра, 28 січня, Днем жалоби у зв'язку із загиблими.

На будівлях буде приспущено Державний Прапор та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Одеса обстріл

