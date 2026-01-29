Использование топлива для собственных нужд: в ГНС разъяснили, возникает ли акцизный налог

Если субъект хозяйствования, который не является распорядителем акцизного склада, использует топливо исключительно для собственных нужд, такой субъект хозяйствования не является лицом, реализующим топливо, и соответственно плательщиком акцизного налога — ГНС.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области напомнило, что в соответствии с п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Налогового кодекса Украины плательщиком акцизного налога является, в частности, лицо (в том числе юридическое лицо, ведущее учет результатов деятельности по договору о совместной деятельности без создания юридического лица), которое реализует топливо.

Согласно п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 НКУ реализация топлива для целей разд. VI НКУ — это любые операции по физической передаче (отпуску, отгрузке), в частности топлива, с переходом права собственности на такое топливо или без такого перехода, за плату (компенсацию) или без таковой на таможенной территории Украины с акцизного склада/передвижного акцизного склада:

в акцизный склад;

в передвижной акцизный склад;

для собственного потребления или промышленной переработки;

любым другим лицам.

Не считаются реализацией топлива операции по физической передаче (отпуску, отгрузке) топлива на таможенной территории Украины:

в потребительской таре емкостью до 5 литров (включительно), кроме операций по реализации такого топлива его производителями;

при использовании топлива субъектами хозяйствования, которые не являются распорядителями акцизного склада/передвижного акцизного склада, если такое топливо передано (отпущено, отгружено) плательщиком акцизного налога таким субъектам хозяйствования исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки.

В соответствии с п.п. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 НКУ акцизный склад — это помещение или территория на таможенной территории Украины, где распорядитель акцизного склада осуществляет свою хозяйственную деятельность путем производства, обработки (переработки), смешивания, розлива, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, реализации топлива.

Согласно п.п. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 НКУ распорядитель акцизного склада — субъект хозяйствования — плательщик акцизного налога, который осуществляет производство, обработку (переработку), смешивание, розлив, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, реализацию топлива на акцизном складе и имеет документы, подтверждающие право собственности или пользования помещениями и/или территорией, относящимися к акцизному складу.

Таким образом, если субъект хозяйствования, который не является распорядителем акцизного склада, использует топливо исключительно для собственных нужд, такой субъект хозяйствования не является лицом, реализующим топливо, и, соответственно, плательщиком акцизного налога.

Подпунктом 14.1.6 п. 14.1 НКУ установлены критерии, согласно которым помещения или территории, используемые их собственником или пользователем, который применяет топливо исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки и не осуществляет операций по реализации и хранению топлива для других лиц, не соответствуют определению акцизного склада

Если субъект хозяйствования осуществляет физическую передачу (отпуск, отгрузку) топлива другим лицам (в частности, работникам субъекта хозяйствования) и удерживает стоимость топлива, использованного в нерабочее время, из заработной платы работников:

операции по физической передаче (отпуску, отгрузке) топлива не являются собственным использованием топлива таким субъектом хозяйствования, поскольку топливо используется другими лицами (в частности, работниками субъекта хозяйствования);

субъект хозяйствования осуществляет операции по реализации топлива в понимании п.п. 14.1.212 п. 14 ст. 14 НКУ;

помещения или территории, на которых находится топливо, реализуемое другим лицам (в частности, работникам субъекта хозяйствования), соответствуют определению акцизного склада;

субъект хозяйствования как лицо, осуществляющее операции по реализации топлива в понимании п.п. 14.1.212 п. 14 ст. 14 НКУ, является плательщиком акцизного налога с реализации топлива согласно п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 НКУ.

