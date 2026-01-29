  1. В Украине
Водители с инвалидностью получат новые права на парковку и льготы – Кабмин одобрил законопроект

14:47, 29 января 2026
Водители с инвалидностью и те, кто перевозит пассажиров с инвалидностью, получат расширенные права на парковку и пользование транспортом.
Правительство одобрило проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пользования преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью» №13575-1, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, законопроект предусматривает, что водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, в частности на транспортных средствах предприятий, учреждений, организаций в сфере социальной защиты и общественных объединений, пользуются всеми преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью, при условии установки на автомобиле опознавательного знака «Лицо с инвалидностью».

Форма и порядок установки знака будут определяться Кабмином. Водители должны иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность водителя или пассажира, и предъявлять их по требованию полицейского в бумажной или электронной форме.

Кроме того, предлагается, чтобы количество мест для бесплатной парковки таких транспортных средств составляло не менее 10% от общего количества мест, но не менее одного, на специально оборудованных или отведенных площадках с соответствующими дорожными знаками или разметкой.

законопроект Кабинет Министров Украины льготы инвалидность парковка

