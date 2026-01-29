  1. В Україні
Водії з інвалідністю отримають нові права на парковку та пільги – Кабмін схвалив законопроєкт

14:47, 29 січня 2026
Водії з інвалідністю та ті, хто перевозить пасажирів з інвалідністю, отримають розширені права на паркування та користування транспортом.
Водії з інвалідністю отримають нові права на парковку та пільги – Кабмін схвалив законопроєкт
Уряд схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються особам з інвалідністю» №13575-1 , повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, зокрема на транспортних засобах підприємств, установ, організацій у сфері соціального захисту та громадських об’єднань, користуються всіма перевагами, що надаються особам з інвалідністю, за умови встановлення на авто розпізнавального знака «Особа з інвалідністю».

Форма та порядок встановлення знака визначатимуться Кабміном. Водії повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або пасажира, і пред’являти їх на вимогу поліцейського в паперовій або електронній формі.

Крім того, пропонується, що кількість місць для безоплатного паркування таких транспортних засобів має становити не менше 10% від загальної кількості місць, але не менше одного, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках із відповідними дорожніми знаками або розміткою.

законопроект Кабінет Міністрів України пільги інвалідність парковка

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

