Водії з інвалідністю отримають нові права на парковку та пільги – Кабмін схвалив законопроєкт

Водії з інвалідністю та ті, хто перевозить пасажирів з інвалідністю, отримають розширені права на паркування та користування транспортом.

Уряд схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються особам з інвалідністю» №13575-1 , повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, зокрема на транспортних засобах підприємств, установ, організацій у сфері соціального захисту та громадських об’єднань, користуються всіма перевагами, що надаються особам з інвалідністю, за умови встановлення на авто розпізнавального знака «Особа з інвалідністю».

Форма та порядок встановлення знака визначатимуться Кабміном. Водії повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або пасажира, і пред’являти їх на вимогу поліцейського в паперовій або електронній формі.

Крім того, пропонується, що кількість місць для безоплатного паркування таких транспортних засобів має становити не менше 10% від загальної кількості місць, але не менше одного, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках із відповідними дорожніми знаками або розміткою.

