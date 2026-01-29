Правительство уволило трех чиновников из Минздрава, Минэкономики и Секретариата Кабмина
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, касающихся центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство уволило
Эдема Адаманова с должности заместителя министра здравоохранения Украины,
Павла Карташова с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины,
Виталия Чаплю с должности заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
В то же время Кабмин согласовал назначение:
Вадима Ковальского на должность председателя Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области,
Евгения Кончаковского заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.