Правительство уволило трех чиновников из Минздрава, Минэкономики и Секретариата Кабмина

Также Кабмин согласовал два новых назначения в региональные администрации.

Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, касающихся центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство уволило

Эдема Адаманова с должности заместителя министра здравоохранения Украины,

Павла Карташова с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины,

Виталия Чаплю с должности заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

В то же время Кабмин согласовал назначение:

Вадима Ковальского на должность председателя Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области,

Евгения Кончаковского заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.

