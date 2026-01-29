Уряд звільнив трьох посадовців з МОЗ, Мінекономіки та Секретаріату Кабміну

Також Кабмін погодив два нові призначення до регіональних адміністрацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, що стосуються центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд звільнив

Едема Адаманова з посади заступника Міністра охорони здоров’я України,

Павла Карташова з посади заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України,

Віталія Чаплю з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Водночас Кабмін погодив призначення:

Вадима Ковальського на посаду голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.

Євгена Кончаковського заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.