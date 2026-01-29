Уряд звільнив трьох посадовців з МОЗ, Мінекономіки та Секретаріату Кабміну
Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, що стосуються центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, уряд звільнив
Едема Адаманова з посади заступника Міністра охорони здоров’я України,
Павла Карташова з посади заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України,
Віталія Чаплю з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
Водночас Кабмін погодив призначення:
Вадима Ковальського на посаду голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.
Євгена Кончаковського заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.
