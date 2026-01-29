  1. В Україні

Уряд звільнив трьох посадовців з МОЗ, Мінекономіки та Секретаріату Кабміну

13:54, 29 січня 2026
Також Кабмін погодив два нові призначення до регіональних адміністрацій.
Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, що стосуються центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд звільнив

Едема Адаманова з посади заступника Міністра охорони здоров’я України,

Павла Карташова з посади заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України,

Віталія Чаплю з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Водночас Кабмін погодив призначення:

Вадима Ковальського на посаду голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.

Євгена Кончаковського заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

МОЗ Кабінет Міністрів України звільнення призначення Мінекономіки

