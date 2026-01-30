МОН рекомендует регионамменять формат обучения из-за погоды и энергокризиса

Формат обучения в школах может меняться на местах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины на фоне сложной ситуации в энергосистеме и ухудшении погодных условий рекомендовало регионам самостоятельно определять формат обучения в школах — очный, дистанционный или смешанный.

Соответствующие решения должны приниматься с учетом рекомендаций местных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Киев снова придут сильные морозы, а в начале следующей недели температура воздуха опустится до 27 градусов ниже нуля.

В целом, по Украине прогнозируют существенное похолодание.

Ранее МОН рекомендовало университетам продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 8 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.