  1. В Україні

МОН рекомендує регіонам змінювати формат навчання через погоду та енергокризу

19:21, 30 січня 2026
Формат навчання в школах можуть змінювати на місцях.
Міністерство освіти і науки України на тлі складної ситуації в енергосистемі та погіршення погодних умов рекомендувало регіонам самостійно визначати формат навчання в школах —  очний, дистанційний або змішаний.

Відповідні рішення мають ухвалюватися з урахуванням рекомендацій місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За прогнозами синоптиків, на цих вихідних до Києва знову прийдуть сильні морози, а на початку наступного тижня температура повітря опуститься до 27 градусів нижче нуля.

Загалом по Україні прогнозують суттєве похолодання. 

Раніше МОН рекомендувало університетам продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 8 лютого.

МОН України школа

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

