МОН рекомендує регіонам змінювати формат навчання через погоду та енергокризу

Формат навчання в школах можуть змінювати на місцях.

Міністерство освіти і науки України на тлі складної ситуації в енергосистемі та погіршення погодних умов рекомендувало регіонам самостійно визначати формат навчання в школах — очний, дистанційний або змішаний.

Відповідні рішення мають ухвалюватися з урахуванням рекомендацій місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За прогнозами синоптиків, на цих вихідних до Києва знову прийдуть сильні морози, а на початку наступного тижня температура повітря опуститься до 27 градусів нижче нуля.

Загалом по Україні прогнозують суттєве похолодання.

Раніше МОН рекомендувало університетам продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 8 лютого.

