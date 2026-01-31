Форма 5 для военнослужащих: в каких случаях требуется справка и как ее получить
Военнослужащим в повседневных административных вопросах часто требуется справка по Форме 5. Это официальный документ, подтверждающий прохождение военной службы и являющийся обязательным для ряда процедур на местном уровне.
Как напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП, Форма 5 нужна, в частности, для:
- регистрации места проживания;
- подачи документов для постановки на квартирный учет;
- получения справок о пребывании в квартирной очереди;
- оформления одноразовой материальной помощи жителям громады.
Кто выдает и что должно быть в справке
Документ оформляет уполномоченное лицо в воинской части, где проходит службу военнослужащий. В Форме 5 обязательно указывают:
- имя, фамилию и отчество;
- воинское звание;
- название воинской части или подразделения;
- учреждение, в которое подается справка (ЦНАП, городской совет и т.п.).
Важный нюанс: срок действия Формы 5 составляет один месяц. После его завершения документ необходимо оформлять повторно.
Как получить Форму 5
Есть два способа:
- обратиться непосредственно в свою воинскую часть;
- оформить справку через приложение «Армия+».
