  1. В Украине

Форма 5 для военнослужащих: в каких случаях требуется справка и как ее получить

20:15, 31 января 2026
Зачем нужна Форма 5, сколько она действительна и как оформить документ.
Форма 5 для военнослужащих: в каких случаях требуется справка и как ее получить
Фото: Униан
Военнослужащим в повседневных административных вопросах часто требуется справка по Форме 5. Это официальный документ, подтверждающий прохождение военной службы и являющийся обязательным для ряда процедур на местном уровне.

Как напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП, Форма 5 нужна, в частности, для:

  • регистрации места проживания;
  • подачи документов для постановки на квартирный учет;
  • получения справок о пребывании в квартирной очереди;
  • оформления одноразовой материальной помощи жителям громады.

Кто выдает и что должно быть в справке

Документ оформляет уполномоченное лицо в воинской части, где проходит службу военнослужащий. В Форме 5 обязательно указывают:

  • имя, фамилию и отчество;
  • воинское звание;
  • название воинской части или подразделения;
  • учреждение, в которое подается справка (ЦНАП, городской совет и т.п.).

Важный нюанс: срок действия Формы 5 составляет один месяц. После его завершения документ необходимо оформлять повторно.

Как получить Форму 5

Есть два способа:

  • обратиться непосредственно в свою воинскую часть;
  • оформить справку через приложение «Армия+».

ВСУ военные армия военнослужащие ТЦК

