Форма 5 для военнослужащих: в каких случаях требуется справка и как ее получить

Зачем нужна Форма 5, сколько она действительна и как оформить документ.

Военнослужащим в повседневных административных вопросах часто требуется справка по Форме 5. Это официальный документ, подтверждающий прохождение военной службы и являющийся обязательным для ряда процедур на местном уровне.

Как напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП, Форма 5 нужна, в частности, для:

регистрации места проживания;

подачи документов для постановки на квартирный учет;

получения справок о пребывании в квартирной очереди;

оформления одноразовой материальной помощи жителям громады.

Кто выдает и что должно быть в справке

Документ оформляет уполномоченное лицо в воинской части, где проходит службу военнослужащий. В Форме 5 обязательно указывают:

имя, фамилию и отчество;

воинское звание;

название воинской части или подразделения;

учреждение, в которое подается справка (ЦНАП, городской совет и т.п.).

Важный нюанс: срок действия Формы 5 составляет один месяц. После его завершения документ необходимо оформлять повторно.

Как получить Форму 5

Есть два способа:

обратиться непосредственно в свою воинскую часть;

оформить справку через приложение «Армия+».

