Форма 5 для військових: у яких випадках потрібна довідка і як її отримати

20:15, 31 січня 2026
Навіщо потрібна Форма 5, скільки вона дійсна та як оформити документ.
Форма 5 для військових: у яких випадках потрібна довідка і як її отримати
Фото: Уніан
Військовослужбовцям у повсякденних адміністративних питаннях часто потрібна довідка за Формою 5. Це офіційний документ, що підтверджує проходження військової служби та є обов’язковим для низки процедур на місцевому рівні.

Як нагадали в Чернігівському обласному ТЦК та СП, Форма 5 потрібна, зокрема, для:

  • реєстрації місця проживання;
  • подання документів для взяття на квартирний облік;
  • отримання довідок про перебування в квартирній черзі;
  • оформлення одноразової матеріальної допомоги для мешканців громади.

Хто видає і що має бути в довідці

Документ оформлює уповноважена особа у військовій частині, де проходить службу військовослужбовець. У Формі 5 обов’язково зазначають:

  • ім’я, прізвище та по батькові;
  • військове звання;
  • назву військової частини або підрозділу;
  • установу, до якої подається довідка (ЦНАП, міська рада тощо).

Важливий нюанс: термін дії Форми 5 становить один місяць. Після його завершення документ потрібно оформлювати повторно.

Як отримати Форму 5

Є два способи:

  • звернутися безпосередньо до своєї військової частини;
  • оформити довідку через застосунок «Армія+».

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

