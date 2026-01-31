Форма 5 для військових: у яких випадках потрібна довідка і як її отримати
Військовослужбовцям у повсякденних адміністративних питаннях часто потрібна довідка за Формою 5. Це офіційний документ, що підтверджує проходження військової служби та є обов’язковим для низки процедур на місцевому рівні.
Як нагадали в Чернігівському обласному ТЦК та СП, Форма 5 потрібна, зокрема, для:
- реєстрації місця проживання;
- подання документів для взяття на квартирний облік;
- отримання довідок про перебування в квартирній черзі;
- оформлення одноразової матеріальної допомоги для мешканців громади.
Хто видає і що має бути в довідці
Документ оформлює уповноважена особа у військовій частині, де проходить службу військовослужбовець. У Формі 5 обов’язково зазначають:
- ім’я, прізвище та по батькові;
- військове звання;
- назву військової частини або підрозділу;
- установу, до якої подається довідка (ЦНАП, міська рада тощо).
Важливий нюанс: термін дії Форми 5 становить один місяць. Після його завершення документ потрібно оформлювати повторно.
Як отримати Форму 5
Є два способи:
- звернутися безпосередньо до своєї військової частини;
- оформити довідку через застосунок «Армія+».
