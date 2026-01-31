Форма 5 для військових: у яких випадках потрібна довідка і як її отримати

Навіщо потрібна Форма 5, скільки вона дійсна та як оформити документ.

Військовослужбовцям у повсякденних адміністративних питаннях часто потрібна довідка за Формою 5. Це офіційний документ, що підтверджує проходження військової служби та є обов’язковим для низки процедур на місцевому рівні.

Як нагадали в Чернігівському обласному ТЦК та СП, Форма 5 потрібна, зокрема, для:

реєстрації місця проживання;

подання документів для взяття на квартирний облік;

отримання довідок про перебування в квартирній черзі;

оформлення одноразової матеріальної допомоги для мешканців громади.

Хто видає і що має бути в довідці

Документ оформлює уповноважена особа у військовій частині, де проходить службу військовослужбовець. У Формі 5 обов’язково зазначають:

ім’я, прізвище та по батькові;

військове звання;

назву військової частини або підрозділу;

установу, до якої подається довідка (ЦНАП, міська рада тощо).

Важливий нюанс: термін дії Форми 5 становить один місяць. Після його завершення документ потрібно оформлювати повторно.

Як отримати Форму 5

Є два способи:

звернутися безпосередньо до своєї військової частини;

оформити довідку через застосунок «Армія+».

