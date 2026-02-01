  1. В Украине

Декларирование: нужно ли обращаться в суд для установления факта совместного проживания с другим лицом при отсутствии брака

20:41, 1 февраля 2026
В НАЗК разъяснили вопрос установления факта совместного проживания с другим лицом.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, как определять совместное проживание субъекта декларирования с другим лицом при отсутствии официально зарегистрированного брака и нужно ли устанавливать этот факт в суде.

Закон не предусматривает обязанности субъекта декларирования обращаться в суд для установления факта совместного проживания.

В то же время, чтобы лицо считалось членом семьи субъекта декларирования для целей декларирования, оно должно проживать совместно с субъектом декларирования по состоянию на последний день отчетного периода (при условии совместного проживания с субъектом декларирования в течение 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) либо совокупно не менее 183 дней в течение года, предшествующего году подачи декларации, а также одновременно быть связанным с субъектом декларирования общим бытом и взаимными правами и обязанностями (ст. 1, примечание к ст. 46 Закона). Это не касается жены/мужа субъекта декларирования, его несовершеннолетних детей, которые являются членами семьи независимо от наличия указанных признаков, а также лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом, но взаимные права и обязанности которых не имеют семейного характера (например, в случае совместной аренды квартиры, комнаты в общежитии и т. п.).

При установлении признаков связанности общим бытом, наличия взаимных прав и обязанностей мужчины и женщины (в том числе без регистрации брака) необходимо учитывать (Решение Конституционного Суда Украины от 03.06.2019 по делу № 1-8/99, постановление Большой Палаты Верховного Суда от 03.07.2019 по делу № 554/8023/15-ц, постановления Верховного Суда от 23.09.2021 по делу № 182/670/15-ц, от 28.04.2021 по делу № 309/2630/15-ц, от 18.02.2021 по делу № 640/21524/18):

  • факт совместного проживания;
  • ведение общего хозяйства / совместное выполнение домашних обязанностей;
  • наличие у сторон общего бюджета, приобретение имущества в интересах семьи, в том числе для совместного пользования;
  • осуществление совместных расходов в интересах семьи, в том числе на продукты питания, досуг, содержание жилья, его ремонт и т. п.;
  • другие обстоятельства, указывающие на наличие отношений, присущих супругам.

Длительное проживание мужчины и женщины отдельно в связи с особенностями их профессиональной деятельности (например, в связи с командировками, прохождением военной службы), обучением, лечением, необходимостью ухода за родителями, детьми не может свидетельствовать о прекращении фактических брачных отношений или об их отсутствии (постановления Верховного Суда от 18.12.2019 по делу № 761/3325/17-ц, от 27.03.2019 по делу № 354/693/17-ц, от 28.11.2018 по делу № 127/11013/17). То же самое касается и длительного проживания отдельно из-за полномасштабного вторжения РФ (например, выезд одного из супругов, детей в другой город или за границу, участие члена семьи декларанта в защите Украины от военной агрессии и т. п.).

суд декларация брак декларирование

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

