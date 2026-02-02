  1. В Украине

В Киевской области бывший начальник ТЦК забрал 8 грузовиков у частных фирм якобы для нужд ВСУ — ГБР

13:00, 2 февраля 2026
Следствие установило, что транспорт в воинские части не поступал, а предприятия понесли убытки на сумму более 4 млн гривен.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, который незаконно изымал транспортные средства у предпринимателей. Об этом сообщает ГБР.

Следствие установило, что должностное лицо без законных оснований изъяло 8 автомобилей у двух предприятий, которые занимаются грузовыми перевозками. Транспорт он забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии по его указанию были составлены акты приема-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал.

В результате противоправных действий предприятиям причинен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен.

При содействии ГБР на данный момент возвращены три транспортных средства, которые передали для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Действия бывшего должностного лица квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

ГБР Киевская область ТЦК автомобиль

