  1. В Украине

Доллар подешевел: НБУ сократил валютные интервенции и продажу безналичной валюты

21:50, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В январе 2026 года интервенции Нацбанка уменьшились на $14 млн, официальный курс доллара упал на 2,5%.
Доллар подешевел: НБУ сократил валютные интервенции и продажу безналичной валюты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нацбанк в январе 2026 года сократил валютные интервенции на $14 млн, или 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,375 млрд. Официальный курс гривны к доллару упал на 2,5%, или на 1,02 грн, сообщает регулятор.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Валютные операции на межбанке

За последнюю неделю января НБУ сократил продажу долларов на межбанковском рынке на $202,1 млн, или 19%, до $859,5 млн. Среднедневное отрицательное сальдо покупки и продажи валюты юрлицами за первые четыре дня недели снизилось до $95,5 млн с $137,6 млн неделей ранее, а суммарно составило $381,8 млн.

На рынке валютообменных операций среди населения отрицательное сальдо за субботу-четверг также уменьшилось – до $34,0 млн с $36,4 млн на предыдущей неделе. Во все дни продажа безналичной валюты превышала ее покупку.

Официальный и наличный курс

Официальный курс гривны к доллару, который в начале прошлой недели составлял 43,1391 грн/$1, к среде укрепился до 42,7689 грн/$1 и завершил неделю на уровне 42,8483 грн/$1.

На наличном рынке курс доллара отражал аналогичную динамику: за неделю валюта подешевела примерно на 27 копеек – покупка до 42,70 грн/$1, продажа – до 43,07 грн/$1.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ Нацбанк валюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]