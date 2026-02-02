Доллар подешевел: НБУ сократил валютные интервенции и продажу безналичной валюты

В январе 2026 года интервенции Нацбанка уменьшились на $14 млн, официальный курс доллара упал на 2,5%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нацбанк в январе 2026 года сократил валютные интервенции на $14 млн, или 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,375 млрд. Официальный курс гривны к доллару упал на 2,5%, или на 1,02 грн, сообщает регулятор.

Валютные операции на межбанке

За последнюю неделю января НБУ сократил продажу долларов на межбанковском рынке на $202,1 млн, или 19%, до $859,5 млн. Среднедневное отрицательное сальдо покупки и продажи валюты юрлицами за первые четыре дня недели снизилось до $95,5 млн с $137,6 млн неделей ранее, а суммарно составило $381,8 млн.

На рынке валютообменных операций среди населения отрицательное сальдо за субботу-четверг также уменьшилось – до $34,0 млн с $36,4 млн на предыдущей неделе. Во все дни продажа безналичной валюты превышала ее покупку.

Официальный и наличный курс

Официальный курс гривны к доллару, который в начале прошлой недели составлял 43,1391 грн/$1, к среде укрепился до 42,7689 грн/$1 и завершил неделю на уровне 42,8483 грн/$1.

На наличном рынке курс доллара отражал аналогичную динамику: за неделю валюта подешевела примерно на 27 копеек – покупка до 42,70 грн/$1, продажа – до 43,07 грн/$1.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.