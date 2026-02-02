Долар подешевшав: НБУ скоротив валютні інтервенції та продаж безготівкової валюти

У січні 2026 року інтервенції Нацбанку зменшилися на $14 млн, офіційний курс долара впав на 2,5%.

Нацбанк у січні 2026 року зменшив валютні інтервенції на $14 млн, або 0,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до $3,375 млрд. Офіційний курс гривні до долара впав на 2,5%, або на 1,02 грн, повідомляє регулятор.

Валютні операції на міжбанку

За останній тиждень січня НБУ скоротив продаж доларів на міжбанківському ринку на $202,1 млн, або 19%, до $859,5 млн. Середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами за перші чотири дні тижня знизилося до $95,5 млн із $137,6 млн тижнем раніше, а сумарно склало $381,8 млн.

На ринку валютообмінних операцій серед населення негативне сальдо за суботу-четвер також зменшилося – до $34,0 млн із $36,4 млн на попередньому тижні. В усі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.

Офіційний та готівковий курс

Офіційний курс гривні до долара, який на початку минулого тижня становив 43,1391 грн/$1, до середи посилився до 42,7689 грн/$1 і завершив тиждень на рівні 42,8483 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара відображав аналогічну динаміку: за тиждень валюта подешевшала приблизно на 27 копійок – купівля до 42,70 грн/$1, продаж – до 43,07 грн/$1.

