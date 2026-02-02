  1. В Украине

Хакеры атаковали украинские министерства через уязвимость Microsoft Office – Госспецсвязи

21:34, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хакеры используют критическую уязвимость в Microsoft Office, которая позволяет получить полный доступ к компьютерам жертв.
Хакеры атаковали украинские министерства через уязвимость Microsoft Office – Госспецсвязи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA сообщила о новой волне целенаправленных кибератак, направленных на государственные органы Украины и организации в странах Европейского Союза. Атаки используют свежую уязвимость в программах Microsoft Office.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в Госспецсвязи, Microsoft обнаружила критическую уязвимость в Office (CVE-2026-21509). Уже на следующий день злоумышленники создали вредоносный документ на тему консультаций ЕС по Украине и начали массовую атаку на украинские органы власти.

Под видом писем от Укргидрометцентра были отправлены вредоносные файлы «BULLETEN_H.doc» на более чем 60 электронных адресов министерств и ведомств. Открытие документа давало хакерам полный доступ к компьютеру жертвы.

CERT-UA советует:

  • Немедленно установить обновление от Microsoft или выполнить настройку реестра Windows по официальным инструкциям;
  • Ограничить или тщательно проверять взаимодействие с облачным хранилищем Filen (filen.io), поскольку группировка APT28 использует его для управления вредоносным программным обеспечением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

хакер кибератака киберпреступность технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]