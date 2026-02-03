Пенсии для I–III групп инвалидности: главные изменения 2026 года

Пенсии по инвалидности назначаются при установлении I, II или III группы и наличия необходимого страхового стажа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году пенсии по инвалидности назначаются гражданам, которым установлена I, II или III группа инвалидности и которые имеют необходимый страховой стаж.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины в Днепропетровской области, инвалидность может быть установлена независимо от времени её наступления — как в период трудовой деятельности, так и до трудоустройства или после его завершения. Пенсионные выплаты начисляются на весь период действия установленной группы инвалидности.

От чего зависит размер пенсии по инвалидности

Размер выплат определяется в зависимости от группы инвалидности и исчисляется в процентах от пенсии по возрасту:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

В 2026 году минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих лиц с полным страховым стажем составляет 2 595 гривен. Именно от этой суммы рассчитываются минимальные выплаты по инвалидности. Этот показатель не пересматривался в течение двух предыдущих лет из-за действия военного положения.

Требования к страховому стажу

Продолжительность необходимого страхового стажа зависит от возраста человека на момент установления инвалидности и колеблется от 1 до 15 лет. Если инвалидность установлена до достижения 25 лет, достаточно одного года стажа, после чего требования постепенно увеличиваются с возрастом.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо подать выписку из акта осмотра МСЭК или извлечение из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования. Также потребуются паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие страховой стаж до 2004 года, подтверждение изменения персональных данных (при необходимости) и свидетельства о рождении детей.

Подать документы можно онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда или приложение «Дія», лично в любом сервисном центре ПФУ, а также по почте — в случае временного пребывания за границей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.