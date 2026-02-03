Пенсії для І–ІІІ груп інвалідності: головні зміни 2026 року

Пенсії по інвалідності призначаються за умови встановлення I, II або III групи та наявності необхідного страхового стажу.

Фото: unian.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році пенсії з інвалідності призначаються громадянам, яким встановлено I, II або III групу інвалідності та які мають необхідний страховий стаж.

Як повідомляє Пенсійний фонд України у Дніпропетровській області, інвалідність може бути встановлена незалежно від часу її настання — як під час трудової діяльності, так і до працевлаштування або після його завершення. Пенсійні виплати нараховуються на весь період дії встановленої групи інвалідності.

Від чого залежить розмір пенсії з інвалідності

Сума виплат визначається залежно від групи інвалідності та обчислюється у відсотках від пенсії за віком:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

У 2026 році мінімальний розмір пенсії за віком для непрацюючих осіб із повним страховим стажем становить 2 595 гривень. Саме від цієї суми розраховуються мінімальні виплати з інвалідності. Цей показник не переглядався протягом двох попередніх років через дію воєнного стану.

Вимоги до страхового стажу

Тривалість необхідного страхового стажу залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності та коливається від 1 до 15 років. Якщо інвалідність встановлено до досягнення 25 років, достатньо одного року стажу, після чого вимоги поступово зростають із віком.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Для призначення пенсії з інвалідності необхідно подати виписку з акта огляду МСЕК або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування. Також знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують страховий стаж до 2004 року, підтвердження зміни персональних даних (за потреби) та свідоцтва про народження дітей.

Подати документи можна онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду або застосунок «Дія», особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, а також поштою — у разі тимчасового перебування за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.