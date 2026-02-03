  1. В Украине
В Раде предлагают изменить порядок выплат детям погибших военных

13:54, 3 февраля 2026
Народные депутаты предлагают сделать невозможным использование единовременной помощи не в интересах ребенка.
В Верховной Раде планируют усилить защиту прав детей погибших защитников Украины в отношении получения единовременной денежной помощи. Речь идет о законопроекте №14248, который должен устранить проблемы с фактическим получением средств, предусмотренных законом для малолетних и несовершеннолетних лиц.

Об этом сообщила инициатор документа, народный депутат от партии «Слуга Народа», председатель подкомитета по вопросам социальной защиты детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Татьяна Цыба.

По ее словам, на практике единовременная денежная помощь, назначенная семьям погибших военных, не всегда используется в интересах ребенка или вообще до него не доходит.

«Государство назначает единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн, однако на практике часть этих средств, даже если она юридически принадлежит ребенку, может быть использована другими членами семьи или не дойти до нее вообще. Речь идет, в частности, о случаях, когда деньги тратятся на имущество, памятники или другие нужды, не связанные с обеспечением интересов ребенка», — отметила Цыба.

Она пояснила, что законопроект предусматривает механизм реальной защиты финансовых прав детей погибших защитников. В частности, предлагается сохранять часть причитающихся ребенку средств до достижения им 21-летнего возраста.

«Если право на единовременную денежную помощь принадлежит малолетнему или несовершеннолетнему лицу, 50% соответствующей суммы будет выплачиваться по достижении 21 года с учетом индекса инфляции», – сообщила народный депутат.

По ее словам, средства планируют хранить на отдельном счете с последующей индексацией, чтобы гарантировать их сохранность и выплату в момент, когда молодой человек сможет самостоятельно ими распоряжаться.

В то же время законопроект предусматривает возможность досрочного получения части средств в исключительных случаях.

«Необходимо учитывать сложные жизненные обстоятельства. В частности, предусмотрена возможность досрочного получения средств в случае тяжелого заболевания ребенка или необходимости срочного лечения одного из родителей. Мы стремимся устранить пробелы в действующем механизме выплат и обеспечить реальную защиту финансовых прав детей погибших защитников Украины», – подытожила Татьяна Цыба.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

