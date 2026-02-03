  1. В Україні
  2. / Законодавство

У Раді пропонують змінити порядок виплат дітям загиблих військових

13:54, 3 лютого 2026
Народні депутати пропонують унеможливити використання одноразової допомоги не в інтересах дитини.
У Верховній Раді планують посилити захист прав дітей загиблих захисників України щодо отримання одноразової грошової допомоги. Йдеться про законопроєкт №14248, який має усунути проблеми з фактичним отриманням коштів, передбачених законом для малолітніх і неповнолітніх осіб.

Про це повідомила ініціаторка документа, народна депутатка від партії «Слуга Народу», голова підкомітету з питань соціального захисту дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ, Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тетяна Циба.

За її словами, на практиці одноразова грошова допомога, призначена родинам загиблих військових, не завжди використовується в інтересах дитини або взагалі до неї не доходить.

«Держава призначає одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн, однак на практиці частина цих коштів, навіть якщо вона юридично належить дитині, може бути використана іншими членами родини або не дійти до неї взагалі. Йдеться, зокрема, про випадки, коли гроші витрачаються на майно, пам’ятники чи інші потреби, не пов’язані із забезпеченням інтересів дитини», – зазначила Циба.

Вона пояснила, що законопроєкт передбачає механізм реального захисту фінансових прав дітей загиблих захисників. Зокрема, пропонується зберігати частину належних дитині коштів до досягнення нею 21-річного віку.

«Якщо право на одноразову грошову допомогу належить малолітній або неповнолітній особі, 50% відповідної суми виплачуватиметься після досягнення 21 року з урахуванням індексу інфляції», – повідомила народна депутатка.

За її словами, кошти планують зберігати на окремому рахунку з подальшою індексацією, щоб гарантувати їх збереження та виплату в момент, коли молода людина зможе самостійно ними розпоряджатися.

Водночас законопроєкт передбачає можливість дострокового отримання частини коштів у виняткових випадках.

«Потрібно врахувати складні життєві обставини. Зокрема, передбачена можливість дострокового отримання коштів у разі тяжкого захворювання дитини або необхідності термінового лікування другого з батьків. Ми прагнемо усунути прогалини в чинному механізмі виплат і забезпечити реальний захист фінансових прав дітей загиблих захисників України», – підсумувала Тетяна Циба.

