  1. В Украине

Трудоустройство в Украине: обязательно ли подавать военно-учетный документ

20:28, 3 февраля 2026
Гоструда объясняет обязанности гражданина по военному учету при заключении трудового договора.
Заключение трудового договора предусматривает соблюдение требований, установленных законодательством, в частности относительно подачи определённых документов.

Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет порядок подачи военно-учётного документа при заключении трудового договора, а также действия работодателя в случае его отсутствия.

Часть 2 статьи 24 КЗоТ прямо не указывает на обязанность подачи гражданином военно-учётного документа при заключении трудового договора, а лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

Согласно абзацу второму пункта 34 Порядка организации и ведения воинского учёта призывников, военнообязанных и резервистов, утверждённого постановлением КМУ от 30.12.2022 № 1487, с целью ведения персонального воинского учёта государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют проверку у граждан Украины при приёме на работу (обучение) наличия военно-учётного документа. Приём на работу (обучение), постановка на персональный воинский учёт призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после постановки их на воинский учёт в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов.

Частью 2 статьи 22 КЗоТ запрещается необоснованный отказ в приёме на работу, то есть отказ без каких-либо мотивов или по основаниям, не относящимся к квалификации или профессиональным качествам работника, либо по другим основаниям, не предусмотренным законом.

Таким образом, при заключении трудового договора гражданин обязан подать соответствующий военно-учётный документ, а отказ работодателя в случае его непредоставления будет считаться обоснованным.

документы Гоструда военнообязанный

