Працевлаштування в Україні: чи обов’язково подавати військово-обліковий документ

20:28, 3 лютого 2026
Держпраці пояснює обов’язки громадянин щодо військового обліку при укладенні трудового договору.
Укладання трудового договору передбачає дотримання встановлених законодавством вимог, зокрема щодо подання визначених документів.

Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснює порядок подання військово-облікового документа під час укладення трудового договору, а також дії роботодавця у разі його відсутності.

Частина 2 ст. 24 КЗпП прямо не вказує на обов’язок подання громадянином військово-облікового документа при укладенні трудового договору, а лише у випадках, передбачених законодавством.

Згідно із абзацом другим п. 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 №1487, з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа.

Прийняття на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Частиною 2 ст. 22 КЗпП забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

Отже, при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати відповідний військово-обліковий документ, а відмова роботодавця у разі його неподання вважатиметься обґрунтованою.

документи Держпраці військовозобов'язаний

