В Польше судили шпиона РФ за подготовку покушения на Зеленского

Суд назначил 3,5 года тюремного заключения за передачу разведданных об охране аэропорта в Жешуве.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше суд признал виновным в шпионаже в пользу российской разведки 50-летнего Павла К., который в 2024 году участвовал в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер координатора польских спецслужб Яцек Добжинский.

По данным следствия, Павел К. добровольно заявил о готовности сотрудничать с российской разведкой и выполнять разведывательные задания. В частности, он передавал информацию о системе охраны аэропорта Жешув-Ясьонка, что могло быть использовано для планирования покушения на главу украинского государства.

Кроме того, следствие установило, что обвиняемый заявлял о намерении присоединиться к частной военной компании «Вагнер», а также к одной из воинских частей Главного разведывательного управления РФ.

С учетом установленных обстоятельств окружной суд в городе Замость признал Павла К. виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Польше предотвратили покушение на президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешува. Планировали убийство с помощью FPV-дрона или снайпера. По данным СБУ, совершить преступление должен был военный пенсионер, поляк, которого завербовали десятки лет назад. Он свято верил в советскую идею и вынашивал замысел на протяжении многих лет. Злоумышленника задержали украинские и польские спецслужбы. Еще одно покушение на президента готовили сотрудники Управления государственной охраны – об этом СБУ сообщала еще в 2024 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.