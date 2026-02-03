  1. В Україні

У Польщі судили шпигуна РФ за підготовку замаху на Зеленського

15:42, 3 лютого 2026
Суд призначив 3,5 року ув’язнення за передачу розвідданих про охорону аеропорту в Жешуві.
У Польщі судили шпигуна РФ за підготовку замаху на Зеленського
Фото ілюстративне
У Польщі суд визнав винним у шпигунстві на користь російської розвідки 50-річного Павла К., який у 2024 році брав участь у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

За даними слідства, Павел К. добровільно заявив про готовність співпрацювати з російською розвідкою та виконувати розвідувальні завдання. Зокрема, він передавав інформацію про систему охорони аеропорту Жешув-Ясьонка, що могло бути використано для планування замаху на главу української держави.

Крім того, слідство встановило, що обвинувачений заявляв про намір приєднатися до приватної військової компанії «Вагнер», а також до однієї з військових частин Головного розвідувального управління РФ.

З урахуванням встановлених обставин окружний суд у місті Замость визнав Павла К. винним у шпигунстві та призначив йому покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Польщі запобігли замаху на Президента України Володимира Зеленського в аеропорту Жешува. Планували вбивство за допомогою FPV-дрона або снайпера. За даними СБУ, здійснити злочин мав військовий пенсіонер, поляк, якого завербували десятки років тому. Він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Зловмисника затримали українські та польські спецслужби. Ще один замах на президента готував співробітники Управління державної охорони – про це СБУ повідомляла ще в 2024.

