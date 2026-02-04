  1. В Украине

Можно ли насчитать премию работнику во время командировки — разъяснение Гоструда

00:00, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Возможность начисления премии при командировке зависит от того, по какому принципу работнику оплачивались дни пребывания в командировке.
Можно ли насчитать премию работнику во время командировки — разъяснение Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли начислить премию находящемуся в командировке работнику.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Закон предусматривает, что работникам, направленным в служебную командировку, заработная плата выплачивается по условиям трудового или коллективного договора, но не ниже среднего заработка.

Порядок начисления премии в этот период зависит от способа оплаты дней командировки. Если за эти дни работнику сохраняется средний заработок, премия за них не начисляется, поскольку такие дни не включаются в расчетный период.

В случае, когда дни командировки оплачиваются по фактической дневной ставке, работник может получить премию. Выплата премии в таком случае производится пропорционально отработанному времени. Обязательным условием является то, что такая оплата должна превышать средний заработок и быть предусмотрена трудовым или коллективным договором.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Гоструда премия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]