Можно ли насчитать премию работнику во время командировки — разъяснение Гоструда

Возможность начисления премии при командировке зависит от того, по какому принципу работнику оплачивались дни пребывания в командировке.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли начислить премию находящемуся в командировке работнику.

Закон предусматривает, что работникам, направленным в служебную командировку, заработная плата выплачивается по условиям трудового или коллективного договора, но не ниже среднего заработка.

Порядок начисления премии в этот период зависит от способа оплаты дней командировки. Если за эти дни работнику сохраняется средний заработок, премия за них не начисляется, поскольку такие дни не включаются в расчетный период.

В случае, когда дни командировки оплачиваются по фактической дневной ставке, работник может получить премию. Выплата премии в таком случае производится пропорционально отработанному времени. Обязательным условием является то, что такая оплата должна превышать средний заработок и быть предусмотрена трудовым или коллективным договором.

