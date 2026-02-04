Чи можна нарахувати премію працівнику під час відрядження — роз’яснення Держпраці

Можливість нарахування премії під час відрядження залежить від того, за яким принципом працівникові оплачувалися дні перебування у відрядженні.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можна нарахувати премію працівнику, який перебував у відрядженні.

Закон передбачає, що працівникам, направленим у службове відрядження, заробітна плата виплачується за умовами трудового або колективного договору, але не нижче середнього заробітку.

Порядок нарахування премії у цей період залежить від способу оплати днів відрядження. Якщо за ці дні працівнику зберігають середній заробіток, премія за них не нараховується, оскільки такі дні не включаються до розрахункового періоду.

У разі коли дні відрядження оплачуються за фактичною денною ставкою, працівник може отримати премію. Виплата премії в такому випадку здійснюється пропорційно відпрацьованому часу. Обов’язковою умовою є те, що така оплата має перевищувати середній заробіток і бути передбаченою трудовим або колективним договором.

