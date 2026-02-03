  1. В Украине

Автоматическая отсрочка от мобилизации – Минобороны добавило 7 новых категорий

16:16, 3 февраля 2026
К механизму автопродления отсрочек добавили еще семь категорий, 90% отсрочек продлеваются без заявлений и справок.
Минобороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые подлежат автоматическому продлению. Сейчас около 90% оформленных отсрочек продлеваются без подачи заявлений, сбора справок, посещения учреждений и каких-либо дополнительных действий со стороны граждан.

По данным Минобороны, до 2 февраля включительно состоялось очередное автопродление отсрочек. Оно охватило как отсрочки, оформленные через приложение «Резерв+», так и те, которые подавались через центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Во время этого этапа к механизму автоматического продления добавили еще семь категорий.

Ранее для продления отсрочки гражданам нужно было собирать бумажные документы, лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), ждать в очередях и проходить рассмотрение, которое могло длиться более недели. Такой процесс необходимо было повторять каждые 90 дней, что создавало дополнительную нагрузку как для граждан, так и для ТЦК.

В оборонном ведомстве также отмечают, что чейчас в большинстве случаев основания для отсрочки проверяются автоматически через государственные реестры. Отсрочка продлевается без участия человека, а подтверждение отображается в приложении «Резерв+». В случаях, когда автоматическая проверка невозможна, заявления подаются через ЦНАП. Прием заявлений по вопросам отсрочек в ТЦК и СП прекращен.

К новым категориям отсрочек, подлежащих автопродлению, относятся:

  • родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • лица, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, признанного недееспособным;
  • граждане, имеющие жену или мужа с инвалидностью III группы;
  • лица, осуществляющие уход за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • учителя учреждений общего среднего образования.

Автоматическое продление также сохраняется для категорий, определенных ранее, в частности:

  • лиц с инвалидностью;
  • граждан, временно непригодных к военной службе;
  • родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лиц, имеющих жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • граждан, имеющих родственников или родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;
  • родителей трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • студентов и аспирантов;
  • работников учреждений высшего и профессионального образования;
  • лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;
  • родственников Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • граждан, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военнослужащих, освобожденных из плена.

Пользователи приложения «Резерв+», для которых предусмотрено автоматическое продление отсрочки, получают push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — сообщение об успешном обновлении информации.

В случае отсутствия уведомления это означает, что данные в государственных реестрах являются недостаточными или устаревшими. В таком случае необходимо обратиться с подтверждающими документами в любой удобный ЦНАП.

Минобороны мобилизация отсрочка военнообязанный

