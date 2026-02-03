  1. В Україні

Автоматична відстрочка від мобілізації – Міноборони додало 7 нових категорій

16:16, 3 лютого 2026
До механізму автопродовження відстрочок додали ще сім категорій, 90% відстрочок подовжуються без заяв і довідок.
Автоматична відстрочка від мобілізації – Міноборони додало 7 нових категорій
Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Наразі близько 90% оформлених відстрочок продовжуються без подання заяв, збору довідок, відвідування установ та будь-яких додаткових дій з боку громадян.

За даними Міноборони, до 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження відстрочок. Воно охопило як відстрочки, оформлені через застосунок «Резерв+», так і ті, що подавалися через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Під час цього етапу до механізму автоматичного продовження додали ще сім категорій.

Раніше для продовження відстрочки громадянам потрібно було збирати паперові документи, особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), чекати в чергах і проходити розгляд, який міг тривати понад тиждень. Такий процес необхідно було повторювати кожні 90 днів, що створювало додаткове навантаження як для громадян, так і для ТЦК.

В оборонному відомстві також зазначають, що наразі у більшості випадків підстави для відстрочки перевіряються автоматично через державні реєстри. Відстрочка продовжується без участі людини, а підтвердження відображається в застосунку «Резерв+». У випадках, коли автоматична перевірка неможлива, заяви подаються через ЦНАП. Прийом заяв з питань відстрочок у ТЦК та СП припинено.

До нових категорій відстрочок, які підлягають автопродовженню, належать:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • особи, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
  • опікуни людини, визнаної недієздатною;
  • громадяни, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;
  • особи, які здійснюють догляд за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі закладів загальної середньої освіти.

Автоматичне продовження також зберігається для категорій, визначених раніше, зокрема:

  • осіб з інвалідністю;
  • громадян, тимчасово непридатних до військової служби;
  • батьків дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
  • осіб, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • громадян, які мають рідних або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;
  • жінок і чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;
  • батьків трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • студентів та аспірантів;
  • працівників закладів вищої та професійної освіти;
  • осіб, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану;
  • родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • громадян, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військовослужбовців, звільнених з полону.

Користувачі застосунку «Резерв+», для яких передбачено автоматичне продовження відстрочки, отримують push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення про успішне оновлення інформації.

У разі відсутності сповіщення це означає, що дані в державних реєстрах є недостатніми або застарілими. У такому випадку необхідно звернутися з підтвердними документами до будь-якого зручного ЦНАП.

Міноборони мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

