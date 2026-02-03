Автоматична відстрочка від мобілізації – Міноборони додало 7 нових категорій

До механізму автопродовження відстрочок додали ще сім категорій, 90% відстрочок подовжуються без заяв і довідок.

Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Наразі близько 90% оформлених відстрочок продовжуються без подання заяв, збору довідок, відвідування установ та будь-яких додаткових дій з боку громадян.

За даними Міноборони, до 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження відстрочок. Воно охопило як відстрочки, оформлені через застосунок «Резерв+», так і ті, що подавалися через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Під час цього етапу до механізму автоматичного продовження додали ще сім категорій.

Раніше для продовження відстрочки громадянам потрібно було збирати паперові документи, особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), чекати в чергах і проходити розгляд, який міг тривати понад тиждень. Такий процес необхідно було повторювати кожні 90 днів, що створювало додаткове навантаження як для громадян, так і для ТЦК.

В оборонному відомстві також зазначають, що наразі у більшості випадків підстави для відстрочки перевіряються автоматично через державні реєстри. Відстрочка продовжується без участі людини, а підтвердження відображається в застосунку «Резерв+». У випадках, коли автоматична перевірка неможлива, заяви подаються через ЦНАП. Прийом заяв з питань відстрочок у ТЦК та СП припинено.

До нових категорій відстрочок, які підлягають автопродовженню, належать:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

особи, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;

опікуни людини, визнаної недієздатною;

громадяни, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

особи, які здійснюють догляд за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі закладів загальної середньої освіти.

Автоматичне продовження також зберігається для категорій, визначених раніше, зокрема:

осіб з інвалідністю;

громадян, тимчасово непридатних до військової служби;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років;

батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

осіб, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

громадян, які мають рідних або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

жінок і чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;

батьків трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

студентів та аспірантів;

працівників закладів вищої та професійної освіти;

осіб, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану;

родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

громадян, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовців, звільнених з полону.

Користувачі застосунку «Резерв+», для яких передбачено автоматичне продовження відстрочки, отримують push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення про успішне оновлення інформації.

У разі відсутності сповіщення це означає, що дані в державних реєстрах є недостатніми або застарілими. У такому випадку необхідно звернутися з підтвердними документами до будь-якого зручного ЦНАП.

