  1. В Украине

В ТЦК на Львовщине умер мужчина, причиной смерти называют алкогольное отравление

09:06, 4 февраля 2026
Львовский областной ТЦК и СП обнародовал обстоятельства смерти военнообязанного в Яворовском РТЦК.
В ТЦК на Львовщине умер мужчина, причиной смерти называют алкогольное отравление
Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал информацию о смерти военнообязанного И. Воловецкого в помещении Яворовского районного ТЦК и СП.

По данным ТЦК, 2 февраля около 09:30 военнослужащие группы оповещения совместно с представителем полиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Во время проверки выяснилось, что он находится в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета, а документов при себе не имел.

Около 10:00 его сотрудником полиции доставили в помещение Яворовского РТЦК и СП, где гражданина провели в комнату отдыха для уточнения военно-учетных данных.

В 13:42 другие военнообязанные, находившиеся в этой комнате, сообщили дежурному об ухудшении состояния здоровья мужчины. Прибыв на место, дежурный обнаружил, что Воловецкий находится без признаков жизни. В 13:43 была вызвана бригада скорой медицинской помощи, а в 13:48 врачи констатировали смерть без признаков физического насилия.

Тело умершего доставили в КНП «Новояворовская больница имени Юрия Липы» для проведения вскрытия. Согласно заключению медиков, причиной смерти стало алкогольное отравление, указали в ТЦК.

Львов ТЦК военнообязанный

