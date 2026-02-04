  1. В Україні

У ТЦК На Львівщині помер чоловік, причиною смерті називають алкогольне отруєння

09:06, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Львівський обласний ТЦК та СП оприлюднив обставини смерті військовозобов’язаного у Яворівському РТЦК.
У ТЦК На Львівщині помер чоловік, причиною смерті називають алкогольне отруєння
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інформацію про смерть військовозобов’язаного І. Воловецького у приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними ТЦК, 2 лютого близько 09:30 військовослужбовці групи оповіщення спільно з представником поліції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Чоловік перебував у нетверезому стані. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває у розшуку як особа, яка порушила правила військового обліку, а документів при собі не мав.

Близько 10:00 його було доставлено працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП, де громадянина провели до кімнати відпочинку для уточнення військово-облікових даних.

О 13:42 інші військовозобов’язані, які перебували в цій кімнаті, повідомили чергового про погіршення стану здоров’я чоловіка. Прибувши на місце, черговий виявив, що Воловецький перебуває без ознак життя. О 13:43 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, а о 13:48 лікарі констатували смерть без ознак фізичного насильства.

Тіло померлого доставили до КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» для проведення розтину. Згідно з висновком медиків, причиною смерті стало алкогольне отруєння, вказали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів ТЦК військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Від фіксованої суми до частки доходу батька: суд у Дніпрі збільшив аліменти для дитини

Суд переглянув спосіб стягнення коштів, забезпечивши потреби малолітньої доньки.

Дотримання принципу колегіальності та кворуму – єдина умова легітимності рішень Тимчасових слідчих комісій

Відсутність кворуму та конфлікт інтересів: Комітет ВРУ роз’яснив підстави для оскарження рішень ТСК.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]