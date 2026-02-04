У ТЦК На Львівщині помер чоловік, причиною смерті називають алкогольне отруєння

Львівський обласний ТЦК та СП оприлюднив обставини смерті військовозобов’язаного у Яворівському РТЦК.

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інформацію про смерть військовозобов’язаного І. Воловецького у приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП.

За даними ТЦК, 2 лютого близько 09:30 військовослужбовці групи оповіщення спільно з представником поліції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Чоловік перебував у нетверезому стані. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває у розшуку як особа, яка порушила правила військового обліку, а документів при собі не мав.

Близько 10:00 його було доставлено працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП, де громадянина провели до кімнати відпочинку для уточнення військово-облікових даних.

О 13:42 інші військовозобов’язані, які перебували в цій кімнаті, повідомили чергового про погіршення стану здоров’я чоловіка. Прибувши на місце, черговий виявив, що Воловецький перебуває без ознак життя. О 13:43 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, а о 13:48 лікарі констатували смерть без ознак фізичного насильства.

Тіло померлого доставили до КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» для проведення розтину. Згідно з висновком медиків, причиною смерті стало алкогольне отруєння, вказали у ТЦК.

