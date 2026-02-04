  1. В Украине

Завещания, наследство, земля: что украинцы чаще всего оформляют у нотариусов

11:50, 4 февраля 2026
Более 7 млн нотариальных бланков использовали в Украине за 2025 год.
В течение 2025 года украинские нотариусы использовали более 7 миллионов нотариальных бланков. За год этот показатель почти не изменился, однако по сравнению с началом полномасштабной войны объем документооборота сократился примерно на четверть. Об этом свидетельствуют данные аналитики Опендатабот.

Аналитики отмечают, что речь идет именно об обороте нотариальных бланков, а не о количестве сделок. Для одного нотариального действия может использоваться несколько бланков, поэтому статистика отражает прежде всего интенсивность документооборота.

Больше всего бланков в 2025 году было использовано для оформления наследства — 1 011 321. Это на 5% меньше, чем в 2024 году. Одной из крупнейших категорий также остается отчуждение земельных участков: 888 719 бланков.

В то же время операции по отчуждению недвижимого имущества — квартир и домов — остаются менее активными. В прошлом году для таких действий было использовано 848 653 бланка.

Сокращается и количество бланков для оформления завещаний: в 2025 году их использовали 119 133. Это на 10% меньше, чем в предыдущем году, и на 26% меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Бланки для брачных договоров остаются нишевой практикой — 7 211 оформлений за год. По сравнению с довоенным периодом их количество сократилось почти вдвое, хотя за последний год существенных изменений не зафиксировано. Для сравнения, в течение года в Украине было зарегистрировано 165 587 браков.

Среди других категорий — 24 550 бланков для свидетельств о праве собственности. Их больше, чем до начала полномасштабной войны, но меньше, чем в 2024 году.

Для отчуждения транспортных средств использовали 11 656 бланков — больше, чем в 2021 году, однако за последний год показатель снизился.

На нотариальные переводы пришлось 7 572 бланка — это один из самых низких показателей среди популярных категорий.

Отдельно в реестре фиксируются проблемные бланки. В 2025 году зафиксировано 167 542 испорченных бланка — за год их количество выросло на 2%. Количество похищенных бланков составило всего 10, что является минимальным показателем по сравнению с предыдущими годами.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Нотариальная палата призвала Минюст пересмотреть сроки отчетности по бланкам нотариальных документов. Это стало следствием обработки проекта изменений приказа Министерства юстиции о внесении изменений в Порядок ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

В НПУ отметили, что установление предельного срока отчетности не позднее 24 часов с момента восстановления возможности внесения сведений в Единый реестр является несоразмерным и нереалистичным в условиях военного положения. По словам представителей Палаты, длительные воздушные тревоги и регулярные отключения электроэнергии, особенно в отдельных регионах, делают невозможным своевременное выполнение такого требования.

Украина документы нотариус завещание наследство нотариат земля

Лента новостей

