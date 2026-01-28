НПУ просит пересмотреть 24-часовой срок отчетности нотариусов об использованных бланках

В Палате отмечают, что предложенные ограничения в 24 часа не позволяют нотариусам своевременно выполнить это требование из-за воздушных тревог и отключений электроэнергии.

Нотариальная палата призвала Минюст пересмотреть сроки отчетности относительно бланков нотариальных документов. Это стало следствием анализа проекта изменений к приказу Министерства юстиции о внесении изменений в Порядок ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

В НПУ отмечают, что установление пресекательного срока отчетности не позднее 24 часов с момента восстановления возможности внесения сведений в Единый реестр является несоразмерным и нереалистичным в условиях военного положения. По словам представителей Палаты, продолжительные воздушные тревоги и регулярные отключения электроэнергии, особенно в отдельных регионах, делают невозможным своевременное выполнение такого требования.

Также в НПУ акцентируют внимание на требовании предоставлять доказательства отсутствия электроснабжения.

«Такие доказательства, как правило, находятся в распоряжении поставщиков электроэнергии, которые в настоящее время и так перегружены ликвидацией аварий; нерационально тратить время на переписку для подтверждения общеизвестного факта (к тому же такие запросы нотариусов и других пользователей часто игнорируются, переписка для получения доказательств может превышать двухмесячный срок, а отключения электроэнергии не фиксируются надлежащим образом)», — подчеркнули в Палате.

Учитывая объективные причины, не зависящие от нотариусов, Нотариальная палата просит Министерство юстиции учесть представленные предложения. В частности, НПУ просит не применять к нотариусам меры реагирования в виде приостановления нотариальной деятельности и не требовать подтверждающих документов в случае несвоевременного внесения сведений в Единый реестр об использованных бланках.

