НПУ просить переглянути 24-годинний строк звітування нотаріусів про витрачені бланки

У Палаті зазначають, що запропоновані обмеження у 24 години не дають змоги нотаріусам виконати вчасно цю вимогу, заважаючи повітряні тривоги та відключення світла.

Нотаріальна палата закликала Мін’юст переглянути строки звітування щодо бланків нотаріальних документів. Це стало наслідком опрацювання проєкту змін наказу Міністерства юстиції щодо внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Як повідомили у НПУ, що встановлення присічного строку звітування не пізніше 24 годин з моменту відновлення можливості внесення відомостей до Єдиного реєстру є неспівмірним і нереальним в умовах воєнного стану. За словами представників Палати, тривалі повітряні тривоги та регулярні відключення електроенергії, особливо в окремих регіонах, унеможливлюють своєчасне виконання такої вимоги.

Також у НПУ акцентують увагу на вимогу надавати докази відсутності електропостачання.

«Такі докази, здебільшого, знаходяться у розпорядженні постачальників електроенергії, які на даний час і так обтяжені ліквідаціями аварій; нераціональним є витрачання часу на листування, щоб підтвердити загальновідомий факт (до того ж, такі запити нотаріусів та інших користувачів часто ігноруються, листування для здобуття доказів може перевищувати двомісячний термін, а відключення електроенергії не фіксується належним чином)», - наголосили у Палаті.

З огляду на об’єктивні причини, що не залежать від нотаріусів, Нотаріальна палата просить Міністерство юстиції врахувати подані пропозиції. Зокрема, НПУ просить не застосовувати до нотаріусів заходи реагування у вигляді зупинення нотаріальної діяльності та не вимагати підтвердних документів у разі несвоєчасного внесення відомостей до Єдиного реєстру відомостей про витрачені бланки.

