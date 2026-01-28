  1. В Україні

НПУ просить переглянути 24-годинний строк звітування нотаріусів про витрачені бланки

11:53, 28 січня 2026
У Палаті зазначають, що запропоновані обмеження у 24 години не дають змоги нотаріусам виконати вчасно цю вимогу, заважаючи повітряні тривоги та відключення світла.
Нотаріальна палата закликала Мін’юст переглянути строки звітування щодо бланків нотаріальних документів. Це стало наслідком опрацювання проєкту змін наказу Міністерства юстиції щодо внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Як повідомили у НПУ, що встановлення присічного строку звітування не пізніше 24 годин з моменту відновлення можливості внесення відомостей до Єдиного реєстру є неспівмірним і нереальним в умовах воєнного стану. За словами представників Палати, тривалі повітряні тривоги та регулярні відключення електроенергії, особливо в окремих регіонах, унеможливлюють своєчасне виконання такої вимоги.

Також у НПУ акцентують увагу на вимогу надавати докази відсутності електропостачання.

«Такі докази, здебільшого, знаходяться у розпорядженні постачальників електроенергії, які на даний час і так обтяжені ліквідаціями аварій; нераціональним є витрачання часу на листування, щоб підтвердити загальновідомий факт (до того ж, такі запити нотаріусів та інших користувачів часто ігноруються,  листування для здобуття доказів може перевищувати двомісячний термін, а відключення електроенергії не фіксується належним чином)», - наголосили у Палаті.

З огляду на об’єктивні причини, що не залежать від нотаріусів, Нотаріальна палата просить Міністерство юстиції врахувати подані пропозиції. Зокрема, НПУ просить не застосовувати до нотаріусів заходи реагування у вигляді зупинення нотаріальної діяльності та не вимагати підтвердних документів у разі несвоєчасного внесення відомостей до Єдиного реєстру відомостей про витрачені бланки.

мінюст нотаріус війна відключення світла повітряна тривога графіки відключень світла

ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

