Заповіти, спадщина, земля: що українці найчастіше оформлюють у нотаріусів

Упродовж 2025 року українські нотаріуси використали понад 7 мільйонів нотаріальних бланків. За рік цей показник майже не змінився, однак у порівнянні з початком повномасштабної війни обсяг документообігу скоротився приблизно на чверть. Про це свідчать дані аналітики Опендатабот.

Аналітики наголошують, що йдеться саме про обіг нотаріальних бланків, а не про кількість угод. Для однієї нотаріальної дії може використовуватися кілька бланків, тому статистика відображає насамперед інтенсивність документообігу.

Найбільше бланків у 2025 році було використано для оформлення спадщини — 1 011 321. Це на 5% менше, ніж у 2024 році. Однією з найбільших категорій також залишається відчуження земельних ділянок: 888 719 бланків.

Водночас операції з відчуження нерухомого майна — квартир і будинків — залишаються менш активними. Торік для таких дій було використано 848 653 бланки.

Зменшується й кількість бланків для оформлення заповітів: у 2025 році їх використали 119 133. Це на 10% менше за попередній рік і на 26% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Бланки для шлюбних договорів залишаються нішевими — 7 211 оформлень за рік. У порівнянні з довоєнним періодом їх кількість скоротилася майже вдвічі, хоча за останній рік істотних змін не зафіксовано. Для порівняння, протягом року в Україні було зареєстровано 165 587 шлюбів.

Серед інших категорій — 24 550 бланків для свідоцтв про право власності. Їх більше, ніж до початку повномасштабної війни, але менше, ніж у 2024 році.

Для відчуження транспортних засобів використали 11 656 бланків — більше, ніж у 2021-му, проте за останній рік показник знизився.

На нотаріальні переклади припало 7 572 бланки — це один із найнижчих показників серед популярних категорій.

Окремо в реєстрі фіксуються проблемні бланки. У 2025 році зафіксовано 167 542 зіпсованих бланки — за рік їх кількість зросла на 2%. Кількість викрадених бланків становила лише 10, що є мінімальним показником у порівнянні з попередніми роками.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», Нотаріальна палата закликала Мін’юст переглянути строки звітування щодо бланків нотаріальних документів. Це стало наслідком опрацювання проєкту змін наказу Міністерства юстиції щодо внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

У НПУ зазначили, що встановлення присічного строку звітування не пізніше 24 годин з моменту відновлення можливості внесення відомостей до Єдиного реєстру є неспівмірним і нереальним в умовах воєнного стану. За словами представників Палати, тривалі повітряні тривоги та регулярні відключення електроенергії, особливо в окремих регіонах, унеможливлюють своєчасне виконання такої вимоги.

