  1. В Україні

Заповіти, спадщина, земля: що українці найчастіше оформлюють у нотаріусів

11:50, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Понад 7 млн нотаріальних бланків використали в Україні за 2025 рік.
Заповіти, спадщина, земля: що українці найчастіше оформлюють у нотаріусів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж 2025 року українські нотаріуси використали понад 7 мільйонів нотаріальних бланків. За рік цей показник майже не змінився, однак у порівнянні з початком повномасштабної війни обсяг документообігу скоротився приблизно на чверть. Про це свідчать дані аналітики Опендатабот.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Аналітики наголошують, що йдеться саме про обіг нотаріальних бланків, а не про кількість угод. Для однієї нотаріальної дії може використовуватися кілька бланків, тому статистика відображає насамперед інтенсивність документообігу.

Найбільше бланків у 2025 році було використано для оформлення спадщини — 1 011 321. Це на 5% менше, ніж у 2024 році. Однією з найбільших категорій також залишається відчуження земельних ділянок: 888 719 бланків.

Водночас операції з відчуження нерухомого майна — квартир і будинків — залишаються менш активними. Торік для таких дій було використано 848 653 бланки.

Зменшується й кількість бланків для оформлення заповітів: у 2025 році їх використали 119 133. Це на 10% менше за попередній рік і на 26% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Бланки для шлюбних договорів залишаються нішевими — 7 211 оформлень за рік. У порівнянні з довоєнним періодом їх кількість скоротилася майже вдвічі, хоча за останній рік істотних змін не зафіксовано. Для порівняння, протягом року в Україні було зареєстровано 165 587 шлюбів.

Серед інших категорій — 24 550 бланків для свідоцтв про право власності. Їх більше, ніж до початку повномасштабної війни, але менше, ніж у 2024 році.

Для відчуження транспортних засобів використали 11 656 бланків — більше, ніж у 2021-му, проте за останній рік показник знизився.

На нотаріальні переклади припало 7 572 бланки — це один із найнижчих показників серед популярних категорій.

Окремо в реєстрі фіксуються проблемні бланки. У 2025 році зафіксовано 167 542 зіпсованих бланки — за рік їх кількість зросла на 2%. Кількість викрадених бланків становила лише 10, що є мінімальним показником у порівнянні з попередніми роками.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», Нотаріальна палата закликала Мін’юст переглянути строки звітування щодо бланків нотаріальних документів. Це стало наслідком опрацювання проєкту змін наказу Міністерства юстиції щодо внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

У НПУ зазначили, що встановлення присічного строку звітування не пізніше 24 годин з моменту відновлення можливості внесення відомостей до Єдиного реєстру є неспівмірним і нереальним в умовах воєнного стану. За словами представників Палати, тривалі повітряні тривоги та регулярні відключення електроенергії, особливо в окремих регіонах, унеможливлюють своєчасне виконання такої вимоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Україна документи нотаріус заповіт спадщина нотаріат земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Комітет Ради розгляне законопроєкт, який визначає чіткі критерії оцінки дій суддів у разі порушення строків розгляду справ

Законопроєкт про протидію затягуванню розгляду судових справ винесений на розгляд Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]