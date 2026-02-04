  1. В Украине

Долги теплокоммунэнерго достигли 154,5 млрд грн — комитет Рады

16:02, 4 февраля 2026
Причинами проблем в теплоснабжении назвали военное положение, мораторий на тарифы и накопленные долги.
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассмотрел критическое финансовое и техническое состояние предприятий жилищно-коммунальной сферы, сложившееся в ходе отопительного сезона 2025-2026 годов.

В Комитете отметили, что такая ситуация сложилась из-за действия военного положения, моратория на повышение тарифов, отсутствия компенсации разницы в тарифах, а также блокировки счетов предприятий в рамках исполнительных производств.

Также в Комитете подчеркнули, что общие убытки предприятий ТКЭ составляют 12,6 млрд грн, а кредиторская задолженность — 154,5 млрд грн. Из этой суммы 104,7 млрд грн, или 68%, приходится на задолженность за природный газ. Наибольшие долги зафиксированы перед ООО «ГК «Нафтогаз Трейдинг» — 67,4 млрд грн. В Комитете подчеркнули, что эти долги возникли в период военного положения и требуют законодательно определенного механизма реструктуризации.

Народные депутаты также указали на основные факторы, повлиявшие на ухудшение ситуации в сфере теплоснабжения:

  • мораторий на пересмотр тарифов для населения, которые в среднем покрывают около 60% фактических расходов;
  • невозмещенная разница в тарифах, накопленная с 2022 года;
  • ограниченный доступ предприятий ТКЭ к оборотным средствам из-за казначейского распределения поступлений;
  • активная претензионно-исковая работа кредиторов с риском ареста счетов;
  • а также рост задолженности населения за тепло и горячую воду.

