  1. В Україні

Борги теплокомуненерго сягнули 154,5 млрд грн — комітет Ради

16:02, 4 лютого 2026
Причинами проблем у теплопостачанні назвали воєнний стан, мораторій на тарифи та накопичені борги.
Борги теплокомуненерго сягнули 154,5 млрд грн — комітет Ради
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглянув критичний фінансовий і технічний стан підприємств житлово-комунальної сфери, що сформувався під час опалювального сезону 2025-2026 років.

У Комітеті зазначили, що така ситуація склалася через дію воєнного стану, мораторій на підвищення тарифів, відсутність компенсації різниці в тарифах, а також блокування рахунків підприємств у межах виконавчих проваджень.

Також в Комітеті наголосили, що загальні збитки підприємств ТКЕ становлять 12,6 млрд грн, а кредиторська заборгованість — 154,5 млрд грн. Із цієї суми 104,7 млрд грн, або 68%, припадає на заборгованість за природний газ. Найбільші борги зафіксовані перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» — 67,4 млрд грн. У Комітеті підкреслили, що ці борги виникли в період воєнного стану та потребують законодавчо визначеного механізму реструктуризації.

Народні депутати також вказали на основні чинники, які вплинули на погіршення ситуації у сфері теплопостачання:

  • мораторій на перегляд тарифів для населення, які в середньому покривають близько 60% фактичних витрат;
  • невідшкодована різниця в тарифах, накопичена з 2022 року;
  • обмежений доступ підприємств ТКЕ до обігових коштів через казначейський розподіл надходжень;
  • активна претензійно-позовна робота кредиторів із ризиком арешту рахунків;
  • а також зростання заборгованості населення за тепло і гарячу воду.

борг комунальне підприємство опалення газ комунальні послуги

