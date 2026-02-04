Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключения света

В Киеве свет восстановили для 100 тысяч семей - ДТЭК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ДТЭК сообщили, что энергетики возобновили электроснабжение 100 тысяч потребителей в Киеве после атаки 3 февраля.

Левый берег столицы возвращается к временным графикам отключений.

"Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно, несмотря на мороз и сильную усталость", — отметили в компании.

Напомним, что из-за обстрелов сильно повреждена Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла.

В Укрзализныце сообщили, что два Вагона несокрушимости появились в Дарницком районе столицы, еще шесть — в Харькове. Там можно зарядить телефоны и павербанки, воспользоваться Starlink и разыграть собственную еду в микроволновке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.