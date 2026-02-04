  1. В Украине

Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключения света

12:05, 4 февраля 2026
В Киеве свет восстановили для 100 тысяч семей - ДТЭК.
Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключения света
В ДТЭК сообщили, что энергетики возобновили электроснабжение 100 тысяч потребителей в Киеве после атаки 3 февраля.

Левый берег столицы возвращается к временным графикам отключений.

"Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно, несмотря на мороз и сильную усталость", — отметили в компании.

Напомним, что из-за обстрелов сильно повреждена Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла.

В Укрзализныце сообщили, что два Вагона несокрушимости появились в Дарницком районе столицы, еще шесть — в Харькове. Там можно зарядить телефоны и павербанки, воспользоваться Starlink и разыграть собственную еду в микроволновке.

Киев энергетика электроэнергия свет графики отключений света

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Комитет Рады рассмотрит законопроект, который определяет четкие критерии оценки действий судей в случае нарушения сроков рассмотрения дел

Законопроект о противодействии затягиванию рассмотрения судебных дел вынесен на рассмотрение Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

От фиксированной суммы к доле дохода отца: суд в Днепре увеличил алименты для ребенка

Суд пересмотрел способ взыскания средств, обеспечив потребности малолетней дочери.

