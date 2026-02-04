Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків відключення світла

У Києві світло відновили для 100 тисяч родин — ДТЕК.

У ДТЕК повідомили, що енергетики відновили електропостачання 100 тисяч споживачів у Києві після атаки 3 лютого.

Лівий берег столиці повертається до тимчасових графіків відключень.

"Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, що через обстріли сильно пошкоджена Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла.

В Укрзалізниці повідомили, що два Вагони незламності зʼявилися в Дарницькому районі столиці, ще шість — у Харкові. Там можна зарядити телефони та павербанки, скористатися Starlink та розіграти власну їжу в мікрохвильовці.

