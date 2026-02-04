  1. В Україні

Тепло, обіди та Starlink: у Києві та Харкові розмістили вісім Вагонів незламності, фото

11:15, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Щодня з 8:00 до 20:00 у спеціальних вагонах Укрзалізниці українці зможуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися Starlink.
Тепло, обіди та Starlink: у Києві та Харкові розмістили вісім Вагонів незламності, фото
Фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Два Вагони незламності зʼявилися в Дарницькому районі столиці, ще шість — у Харкові. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що у Вагонах незламності можна зарядити телефони та павербанки, скористатися Starlink та розіграти власну їжу в мікрохвильовці.

Для дітей є книжки, розмальовки та мультики, а для власників домашніх тварин передбачені затишні купе.

В Укрзалізниці повідомили, що для мешканців Дарницького району Києва щодня готуватимуть гарячі обіди — планують видавати до 3000 порцій.

Вагони незламності працюватимуть щоденно з 8:00 до 20:00. Один вагон може одночасно вмістити до 50 осіб.

Нагадаємо, що через обстріли сильно пошкоджена Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла. 

Також повідомлялося, що МВС збільшує кількість пунктів обігріву в Києві та Харкові.

3 лютого внаслідок масованої ворога на інфраструктуру столиці без тепла залишилися Дарницький та Дніпровський райони.

Тим часом у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію після російського удару.

Фото: УЗ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Харків енергетика Укрзалізниця блекаут

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Комітет Ради розгляне законопроєкт, який визначає чіткі критерії оцінки дій суддів у разі порушення строків розгляду справ

Законопроєкт про протидію затягуванню розгляду судових справ винесений на розгляд Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]