Спецсигналы на дороге — только с разрешением: правила действуют даже для экстренных служб
Использование синих проблесковых маячков и звуковых сигналов на дорогах разрешено исключительно при наличии специального разрешения, оформленного в установленном законодательством порядке. Это правило является обязательным даже для оперативных и экстренных служб, подчеркивают в Главном сервисном центре МВД.
Законодательство четко регламентирует порядок установки и использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств. Даже для оперативных и экстренных служб использование спецсигналов возможно исключительно при соответствующем разрешении.
Кто выдает разрешение
Административную услугу по оформлению разрешений на установку и использование спецсигналов предоставляют сервисные центры МВД.
Как подать документы
Подать пакет документов для получения разрешения можно:
- лично;
- через уполномоченное лицо.
Сроки и стоимость
- Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней;
- Стоимость услуги — 68 гривен (без учета НДС и стоимости бланка).
Какие документы нужны
Для оформления разрешения на установку и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств синего цвета подаются:
- заявление органа государственной власти, его территориального органа, учреждения, организации или предприятия, использующего транспортное средство;
- копия регистрационного документа на транспортное средство (в случае пользования — также копия временного регистрационного талона);
- копия распорядительного документа, которым определено, что транспортное средство используется для выполнения оперативных задач;
- акт обследования транспортного средства на соответствие требованиям ДСТУ 3849:2024, заверенный подписью уполномоченного лица сервисного центра МВД и печатью;
- платежные документы, подтверждающие внесение платы за предоставление услуги.
В отдельных случаях дополнительно подаются документы соответствующих центральных органов исполнительной власти — в частности Минздрава, НБУ, УГО и т. д.
Когда могут отказать
Основаниями для отказа в предоставлении разрешения являются:
- подача неполного пакета документов;
- несоответствие транспортного средства требованиям ДСТУ 3849:2024.
