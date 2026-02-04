Спецсигналы на дороге — только с разрешением: правила действуют даже для экстренных служб

Как и на каких условиях оперативные службы получают право на проблесковые маячки.

Фото: depositphotos.com

Использование синих проблесковых маячков и звуковых сигналов на дорогах разрешено исключительно при наличии специального разрешения, оформленного в установленном законодательством порядке. Это правило является обязательным даже для оперативных и экстренных служб, подчеркивают в Главном сервисном центре МВД.

Законодательство четко регламентирует порядок установки и использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств. Даже для оперативных и экстренных служб использование спецсигналов возможно исключительно при соответствующем разрешении.

Кто выдает разрешение

Административную услугу по оформлению разрешений на установку и использование спецсигналов предоставляют сервисные центры МВД.

Как подать документы

Подать пакет документов для получения разрешения можно:

лично;

через уполномоченное лицо.

Сроки и стоимость

Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней;

Стоимость услуги — 68 гривен (без учета НДС и стоимости бланка).

Какие документы нужны

Для оформления разрешения на установку и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств синего цвета подаются:

заявление органа государственной власти, его территориального органа, учреждения, организации или предприятия, использующего транспортное средство;

копия регистрационного документа на транспортное средство (в случае пользования — также копия временного регистрационного талона);

копия распорядительного документа, которым определено, что транспортное средство используется для выполнения оперативных задач;

акт обследования транспортного средства на соответствие требованиям ДСТУ 3849:2024, заверенный подписью уполномоченного лица сервисного центра МВД и печатью;

платежные документы, подтверждающие внесение платы за предоставление услуги.

В отдельных случаях дополнительно подаются документы соответствующих центральных органов исполнительной власти — в частности Минздрава, НБУ, УГО и т. д.

Когда могут отказать

Основаниями для отказа в предоставлении разрешения являются:

подача неполного пакета документов;

несоответствие транспортного средства требованиям ДСТУ 3849:2024.

