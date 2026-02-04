Спецсигнали на дорозі — лише з дозволом: правила діють навіть для екстрених служб

Як і на яких умовах оперативні служби отримують право на проблискові маячки.

Використання синіх проблискових маячків і звукових сигналів на дорогах дозволене лише за наявності спеціального дозволу, оформленого у встановленому законодавством порядку. Це правило є обов’язковим навіть для оперативних та екстрених служб, наголошують у Головному Сервісному центрі МВС.

Законодавство чітко регламентує порядок встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв. Навіть для оперативних та екстрених служб використання спецсигналів можливе виключно за наявності відповідного дозволу.

Хто надає дозвіл

Адміністративну послугу з оформлення дозволів на встановлення та використання спецсигналів надають сервісні центри МВС.

Як подати документи

Подати пакет документів для отримання дозволу можна:

особисто;

через уповноважену особу.

Строки та вартість

Строк розгляду — до 10 робочих днів;

Вартість послуги — 68 гривень (без урахування ПДВ та вартості бланка).

Які документи потрібні

Для оформлення дозволу на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв синього кольору подаються:

заява органу державної влади, його територіального органу, установи, організації або підприємства, що використовує транспортний засіб;

копія реєстраційного документа на транспортний засіб (у разі користування — також копія тимчасового реєстраційного талона);

копія розпорядчого документа, яким визначено, що транспортний засіб використовується для виконання оперативних завдань;

акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ 3849:2024, засвідчений підписом уповноваженої особи сервісного центру МВС та печаткою;

платіжні документи, що підтверджують внесення плати за надання послуги.

У деяких випадках додатково подаються документи відповідних центральних органів виконавчої влади — зокрема МОЗ, НБУ, УДО тощо.

Коли можуть відмовити

Підставами для відмови у наданні дозволу є:

подання неповного пакета документів;

невідповідність транспортного засобу вимогам ДСТУ 3849:2024.

