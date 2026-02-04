  1. В Украине

Кто имеет право на отсрочку подачи декларации — ответ НАПК

15:53, 4 февраля 2026
Отдельные категории декларантов имеют право на отсрочку подачи декларации.
Фото: armyinform.com.ua
С 1 января по 31 марта 2026 года продолжается кампания декларирования публичных служащих за 2025 год. Однако отдельные категории декларантов имеют право на отсрочку подачи декларации. Об этом напомнило НАПК.

Среди них:

  • военнослужащие Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, ВСУ и других военных формирований;
  • полицейские полиции особого назначения, которые принимают участие в боевых действиях;
  • лица, которые для осуществления служебных полномочий постоянно находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия;
  • лица, которые находятся на временно оккупированных территориях;
  • лица, направленные в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала;
  • лица, которые являются пленными или интернированными;
  • лица, которые вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с выполнением обязанностей военной службы или иных служебных полномочий, находятся на стационарном лечении (в том числе за границей) либо в отпуске для лечения и/или реабилитации.

Право на отсрочку подачи декларации имеют также члены семей указанных выше лиц.

В то же время Закон Украины «О предотвращении коррупции» устанавливает исключения из приведенных категорий. В частности, подать декларации за 2025 отчетный год обязаны декларанты из числа военнослужащих, которые:

  • проходят службу на должностях министров, их заместителей, руководителей органов власти;
  • входят в состав военно-врачебных и врачебно-летных комиссий;
  • проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (кроме охранников) либо командированы в них (кроме лиц рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
  • занимаются оборонными закупками либо контролируют их качество.

В случае прекращения существования условий, которые предоставляли право на отсрочку подачи декларации, как сами декларанты, так и члены их семей обязаны подать все ранее неподававшиеся декларации в течение 90 календарных дней. Этот срок исчисляется со следующего дня после прекращения существования условий, позволявших не подавать декларации.

В НАПК добавили, что если условия, которые предоставляли право на отсрочку, прекратились до начала кампании декларирования за 2025 год, то декларация за 2025 год подается до 31 марта 2026 года включительно. В то же время, если лицо утратило право на отсрочку подачи декларации во время кампании декларирования за 2025 год, оно обязано подать все ранее неподававшиеся декларации, в том числе за 2025 год, в течение 90 календарных дней.

Кроме того, НАПК рекомендует после подачи деклараций за предыдущие периоды указать причину отсрочки и добавить подтверждающие документы. Это можно сделать, создав новое сообщение во вкладке «Мои сообщения» в персональном электронном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

Для упрощения процесса подачи деклараций ведомство также советует декларантам воспользоваться ИТ-инструментами от НАПК: «Данные для декларации» и «Частичное автозаполнение черновика декларации», которые помогают быстро заполнять большинство разделов декларации и уменьшить количество технических ошибок. Благодаря возможности получить из 15 реестров данные об активах и доходах декларанта и членов его семьи, за считанные минуты возможно восстановить большую часть сведений, даже если декларации не подавались в течение нескольких лет.

Ранее в Министерстве обороны напомнили, какие категории военнослужащих обязаны подавать ежегодные декларации даже в условиях военного положения, а кто освобожден от этой обязанности.

декларация НАПК декларирование электронная декларация

