Хто має право на відтермінування подання декларації — відповідь НАЗК

Окремі категорії декларантів мають право на відтермінування подання декларації

З 1 січня по 31 березня 2026 року триває кампанія декларування публічних службовців за 2025 рік. Проте окремі категорії декларантів мають право на відтермінування подання декларації. Про це нагадало НАЗК.

Серед них:

військовослужбовці Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, ЗСУ та інших військових формувань;

поліцейські поліції особливого призначення, які беруть участь у бойових діях;

особи, які для здійснення службових повноважень постійно перебувають на територіях, де ведуться активні бойові дії;

особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях;

особи, направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу;

особи, які є полоненими або інтернованими;

особи, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи інших службових повноважень, перебувають на стаціонарному лікуванні (у тому числі за кордоном) або у відпустці для лікування та/або реабілітації.

Право на відтермінування подання декларації мають і члени сімей зазначених вище осіб.

Водночас Закон України “Про запобігання корупції” встановлює винятки з наведених категорій. Зокрема, подати декларації за 2025 звітний рік зобов’язані декларанти з числа військовослужбовців, які:

проходять службу на посадах міністрів, їх заступників, керівників органів влади;

входять до складу військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій;

проходять службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (окрім охоронців) або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

займаються оборонними закупівлями або контролюють їх якість.

У випадку припинення існування умов, які надавали право на відтермінування подачі декларації, як самі декларанти, так і члени їх сімей зобов’язані подати всі раніше неподані декларації впродовж 90 календарних днів. Цей строк відраховується з наступного дня після припинення існування умов, що дозволяли не подавати декларації.

У НАЗК додали, якщо умови, які надавали право на відтермінування, припинилися до початку кампанії декларування за 2025 рік, то декларація за 2025 рік подається до 31 березня 2026 року включно. Водночас якщо особа втратила право на відтермінування подання декларації під час кампанії декларування за 2025 рік, вона зобов’язана подати всі раніше неподані декларації, у т.ч. за 2025 рік, впродовж 90 календарних днів.

Крім того, НАЗК рекомендує після подання декларацій за попередні періоди вказати причину відтермінування та додати підтвердні документи. Це можна зробити, створивши нове повідомлення у вкладці «Мої повідомлення» в персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).

Для спрощення процесу подання декларацій також відомство радить декларантам скористатися ІТ-інструментами від НАЗК: «Дані для декларації» та «Часткове автозаповнення чернетки декларації», які допомагають швидко заповнювати більшість розділів декларації та зменшити кількість технічних помилок. Завдяки можливості отримати з 15 реєстрів дані про активи та доходи декларанта та членів його сім’ї, за лічені хвилини можливо відновити більшу частину відомостей, навіть якщо декларації не подавалися впродовж кількох років.

Раніше у Міністерстві оборони нагадали, які категорії військовослужбовців зобов’язані подавати щорічні декларації навіть в умовах воєнного стану, а хто звільнений від цього обов’язку.

