Кого из военных не освободили от подачи деклараций во время военного положения

В настоящее время для военнослужащих ВСУ действует отсрочка на подачу деклараций, но есть отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны, которые должны отчитаться.

С 1 января в Украине начался очередной этап подачи электронных деклараций за 2025 год. Лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать декларации до 1 апреля 2026 года в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В Министерстве обороны напомнили, какие категории военнослужащих обязаны подавать ежегодные декларации даже в условиях военного положения, а кто освобожден от этой обязанности.

Кто из военнослужащих обязан подавать декларации

В настоящее время для военнослужащих ВСУ действует отсрочка подачи деклараций. В то же время законодательством установлено, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения. Речь идет о:

министрах и их заместителях;

военнослужащих аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);

членах военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);

военнослужащих ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лицах, которые участвуют в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролируют их качество.

Кто из военнослужащих освобожден от подачи деклараций

Согласно закону на период действия военного положения освобождены от подачи деклараций:

военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

