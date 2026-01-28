Кого з військових не звільнили від подачі декларацій під час воєнного стану
З 1 січня в Україні розпочався черговий етап подання електронних декларацій за 2025 рік. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2026 року до Національного агентства з питань запобігання корупції.
У Міністерстві оборони нагадали, які категорії військовослужбовців зобов’язані подавати щорічні декларації навіть в умовах воєнного стану, а хто звільнений від цього обов’язку.
Хто з військовослужбовців зобов’язаний подавати декларації
Наразі для військовослужбовців ЗСУ діє відтермінування на подачу декларацій. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану. Йдеться про:
- міністрів та їхніх заступників;
- військовослужбовців апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);
- членів військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);
- військовослужбовців ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
- осіб, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.
Хто з військовослужбовців звільнений від подачі декларацій
Згідно з законом на період дії воєнного стану звільнені від подання декларацій:
- військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);
- мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;
- працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).
