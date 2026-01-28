  1. В Україні

Кого з військових не звільнили від подачі декларацій під час воєнного стану

22:36, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наразі для військовослужбовців ЗСУ діє відтермінування на подачу декларацій, але є окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони, які мають прозвітувати.
Кого з військових не звільнили від подачі декларацій під час воєнного стану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня в Україні розпочався черговий етап подання електронних декларацій за 2025 рік. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2026 року до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У Міністерстві оборони нагадали, які категорії військовослужбовців зобов’язані подавати щорічні декларації навіть в умовах воєнного стану, а хто звільнений від цього обов’язку.

Хто з військовослужбовців зобов’язаний подавати декларації

Наразі для військовослужбовців ЗСУ діє відтермінування на подачу декларацій. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану. Йдеться про:

  • міністрів та їхніх заступників;
  • військовослужбовців апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);
  • членів військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);
  • військовослужбовців ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
  • осіб, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Хто з військовослужбовців звільнений від подачі декларацій

Згідно з законом на період дії воєнного стану звільнені від подання декларацій:

  • військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);
  • мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;
  • працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові НАЗК декларування ТЦК Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]