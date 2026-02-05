Массовый выброс морских коньков в Одессе – что стало причиной гибели редкого вида

В Одессе зафиксировали массовую гибель морских коньков на побережье Черного моря.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На побережье Одессы, от пляжа «Ланжерон» до 16-й станции Большого Фонтана, зафиксирован массовый выброс погибших морских коньков (Hippocampus guttulatus), вида, занесенного в Красную книгу Украины. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Инспекция оперативно провела обследование прибрежной зоны, отобрала пробы морской воды для лабораторных исследований и обратилась к специалистам ГУ «Институт морской биологии НАН Украины» для научного анализа причин происшествия.

По результатам исследований, вероятность токсического загрязнения воды как причины гибели морских кузнечиков оценивается как крайне низкая. Ученые назвали наиболее вероятной причиной массового выброса мощный шторм юго-восточного направления, который предшествовал событию. В сочетании с низкой температурой воды, ограниченной подвижностью конников, отсутствием естественных укрытий в зимний период и высокой численностью популяции это привело к их отрыву от субстрата, выносу на берег и гибели.

Лабораторные исследования морской воды подтвердили отсутствие химического загрязнения, что исключает отравление как причину массовой гибели вида.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.