Масовий викид морських коників в Одесі – що стало причиною загибелі рідкісного виду

В Одесі зафіксували масову загибель морських коників на узбережжі Чорного моря.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На узбережжі Одеси, від пляжу «Ланжерон» до 16-ї станції Великого Фонтану, зафіксовано масовий викид загиблих морських коників (Hippocampus guttulatus), виду, занесеного до Червоної книги України. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інспекція оперативно провела обстеження прибережної зони, відібрала проби морської води для лабораторних досліджень та звернулася до фахівців ДУ «Інститут морської біології НАН України» для наукового аналізу причин події.

За результатами досліджень, ймовірність токсичного забруднення води як причини загибелі морських коників оцінюється як вкрай низька. Науковці назвали найбільш імовірною причиною масового викиду потужний шторм південно-східного напрямку, який передував події. У поєднанні з низькою температурою води, обмеженою рухливістю коників, відсутністю природних укриттів у зимовий період та високою чисельністю популяції це призвело до їхнього відриву від субстрату, винесення на берег і загибелі.

Лабораторні дослідження морської води підтвердили відсутність хімічного забруднення, що виключає отруєння як причину масової загибелі виду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.