  1. В Украине
  2. / Фото

Во Львове женщина стреляла по автомобилю с работниками ТЦК, фото

11:12, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В машине также находились сотрудники полиции.
Во Львове женщина стреляла по автомобилю с работниками ТЦК, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 2 февраля, в Шевченковском районе Львова 44-летняя львовянка выстрелила по автомобилю, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что сотрудники ТЦК и полицейские проводили мероприятия по оповещению населения по вопросам мобилизации.

«Увидев их, женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу микроавтобуса, а когда автомобиль тронулся — выстрелила в него», — заявили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Национальная полиция ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дія Сити Инвест сможет работать без надзора: Верховная Рада инициирует новые послабления для резидентов

Регуляторные конфликты и риски для инвесторов: новый проект предлагает отказаться от профессионального надзора за инвестиционными фондами.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]