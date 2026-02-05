Суд в США признал неконституционной хитрую полицейскую тактику остановки автомобилей в Канзасе

Речь идет о практике, когда полицейские после завершения остановки снова начинали разговор с водителями, называя это «добровольным общением».

Федеральный суд США признал незаконной практику, при которой полицейские в Канзасе после завершения остановки снова начинали разговор с водителями, называя это «добровольным общением». Суд согласился: такие действия нарушают Конституцию. В то же время он решил, что на данном этапе достаточно просто лучше обучить полицейских. Об этом сообщает Courthouse News.

Что именно делали полицейские

Дорожные патрульные в Канзасе использовали прием, известный как «канзасский двухшаговый». Он выглядел так:

полицейский останавливает автомобиль и формально завершает проверку; делает шаг в сторону, как будто разрешает водителю ехать; сразу возвращается и снова начинает разговор.

Полиция считала, что в этот момент общение уже является «добровольным». Однако правозащитники настаивают: водитель не чувствует, что действительно может уехать, когда рядом стоит вооруженный правоохранитель.

Почему это проблема

Такой прием позволял: затягивать остановку без четкой причины; задавать дополнительные вопросы; ждать, пока приедет другой полицейский или служебная собака для обыска.

Чаще всего это применяли к водителям из других штатов, особенно к тем, кто ехал через Канзас по трассе I-70 между Колорадо и Миссури.

Что решил суд

Коллегия судей Апелляционного суда 10-го округа США пришла к выводу, что такая практика нарушает Конституцию, в частности 14-ю поправку, которая гарантирует равную защиту прав.

Суд прямо заявил: дорожная полиция Канзаса действовала незаконно и должна прекратить такую практику.

В то же время суд решил, что на данном этапе не нужно вводить жесткий контроль за каждой остановкой. По мнению судей, достаточно: провести обязательное обучение полицейских; четко разъяснить им пределы допустимых действий.

Если же нарушения будут продолжаться, тогда возможны более жесткие ограничения.

Почему суд смягчил решение

Суд нижестоящей инстанции ранее обязал полицию: подробно фиксировать каждую остановку; записывать все разговоры; регулярно отчитываться перед судом.

Апелляционный суд признал такие требования чрезмерными — по его мнению, они слишком глубоко вмешиваются в работу полиции. Судьи подчеркнули: ограничения должны быть минимальными, но достаточными.

Реальные истории водителей

Решение основано на двух конкретных случаях:

в 2017 году полицейские остановили двух братьев из Оклахомы, которые ехали в Денвер;

в 2018 году — супружескую пару из Колорадо, которая путешествовала на автодоме.

В обоих случаях водителей удерживали дольше, чем позволяет закон, без четких оснований.

Позиция правозащитников

Американский союз защиты гражданских свобод подчеркнул: сам факт поездки в штат, где легализованы наркотики, или из него не может быть основанием для подозрений.

Юристы заявили, что дорожная полиция Канзаса годами игнорировала предыдущие судебные решения.

Что это означает простыми словами

Полиция не может «делать вид», что остановка закончилась, а затем продолжать давление.

«Добровольный разговор» должен быть действительно добровольным.

Если водитель не чувствует себя свободным уехать — это уже не добровольно.

Вывод: Суд признал хитрую полицейскую тактику незаконной, но решил дать полиции шанс исправиться без жестких санкций. Сработает ли это — будет зависеть от того, прекратят ли правоохранители использовать «двухшаговый» прием.

