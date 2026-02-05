  1. У світі

Суд у США визнав неконституційною хитру поліцейську тактику зупинки авто в Канзасі

09:42, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про практику, коли поліцейські після завершення зупинки знову починали розмову з водіями, називаючи це «добровільним спілкуванням».
Суд у США визнав неконституційною хитру поліцейську тактику зупинки авто в Канзасі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд США визнав незаконною практику, за якої поліцейські в Канзасі після завершення зупинки знову починали розмову з водіями, називаючи це «добровільним спілкуванням». Суд погодився: таке порушує Конституцію. Водночас він вирішив, що поки достатньо просто краще навчити поліцейських. Про це повідомляє Courthouse News.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Що саме робили поліцейські

Дорожні патрульні в Канзасі використовували прийом, відомий як «канзаський двоступеневий». Він виглядав так:

  1. Поліцейський зупиняє авто і формально завершує перевірку.
  2. Робить крок убік, ніби дозволяє водієві їхати.
  3. Одразу повертається і знову починає розмову.

Поліція вважала, що в цей момент спілкування вже «добровільне». Але правозахисники наполягають: водій не відчуває, що справді може поїхати, коли поруч стоїть озброєний правоохоронець.

Чому це проблема

Такий прийом дозволяв: затягувати зупинку без чіткої причини; ставити додаткові запитання; чекати, поки приїде інший поліцейський або службовий пес для обшуку.

Найчастіше це застосовували до водіїв з інших штатів, особливо тих, хто їхав через Канзас трасою I-70 між Колорадо та Міссурі.

Що вирішив суд

Колегія суддів Апеляційного суду 10-го округу США дійшла висновку, що така практика порушує Конституцію, зокрема 14-ту поправку, яка гарантує рівний захист прав.

Суд прямо заявив: дорожня поліція Канзасу діяла незаконно і має припинити таку практику.

Водночас суд вирішив, що на цьому етапі не потрібно вводити жорсткий контроль за кожною зупинкою. На думку суддів, достатньо: провести обов’язкове навчання поліцейських; чітко пояснити їм межі дозволених дій.

Якщо ж порушення триватимуть, тоді можливі жорсткіші обмеження.

Чому суд пом’якшив рішення

Суд нижчої інстанції раніше зобов’язав поліцію: детально фіксувати кожну зупинку; записувати всі розмови; регулярно звітувати перед судом.

Апеляційний суд визнав такі вимоги надмірними — мовляв, вони занадто глибоко втручаються в роботу поліції. Судді наголосили: обмеження мають бути мінімальними, але достатніми.

Реальні історії водіїв

Рішення ґрунтується на двох конкретних випадках:

  • у 2017 році поліцейські зупинили двох братів з Оклахоми, які їхали до Денвера;
  • у 2018 році — подружжя з Колорадо, яке подорожувало автодомом.

В обох випадках водіїв затримували довше, ніж дозволяє закон, без чітких підстав.

Позиція правозахисників

Американський союз захисту громадянських свобод наголосив: сам факт поїздки до штату, де легалізовані наркотики, або з нього не може бути підставою для підозр.

Юристи заявили, що дорожня поліція Канзасу роками ігнорувала попередні судові рішення.

Що це означає простими словами

Поліція не може «удавати», що зупинка закінчилась, а потім продовжувати тиск.

«Добровільна розмова» має бути справді добровільною.

Якщо водій не почувається вільним поїхати — це вже не добровільно.

Висновок: Суд визнав хитру поліцейську тактику незаконною, але вирішив дати поліції шанс виправитися без жорстких санкцій. Чи спрацює це — залежатиме від того, чи припинять правоохоронці використовувати «двоступеневий» прийом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд поліція США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]