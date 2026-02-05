Суд у США визнав неконституційною хитру поліцейську тактику зупинки авто в Канзасі
Федеральний суд США визнав незаконною практику, за якої поліцейські в Канзасі після завершення зупинки знову починали розмову з водіями, називаючи це «добровільним спілкуванням». Суд погодився: таке порушує Конституцію. Водночас він вирішив, що поки достатньо просто краще навчити поліцейських. Про це повідомляє Courthouse News.
Що саме робили поліцейські
Дорожні патрульні в Канзасі використовували прийом, відомий як «канзаський двоступеневий». Він виглядав так:
- Поліцейський зупиняє авто і формально завершує перевірку.
- Робить крок убік, ніби дозволяє водієві їхати.
- Одразу повертається і знову починає розмову.
Поліція вважала, що в цей момент спілкування вже «добровільне». Але правозахисники наполягають: водій не відчуває, що справді може поїхати, коли поруч стоїть озброєний правоохоронець.
Чому це проблема
Такий прийом дозволяв: затягувати зупинку без чіткої причини; ставити додаткові запитання; чекати, поки приїде інший поліцейський або службовий пес для обшуку.
Найчастіше це застосовували до водіїв з інших штатів, особливо тих, хто їхав через Канзас трасою I-70 між Колорадо та Міссурі.
Що вирішив суд
Колегія суддів Апеляційного суду 10-го округу США дійшла висновку, що така практика порушує Конституцію, зокрема 14-ту поправку, яка гарантує рівний захист прав.
Суд прямо заявив: дорожня поліція Канзасу діяла незаконно і має припинити таку практику.
Водночас суд вирішив, що на цьому етапі не потрібно вводити жорсткий контроль за кожною зупинкою. На думку суддів, достатньо: провести обов’язкове навчання поліцейських; чітко пояснити їм межі дозволених дій.
Якщо ж порушення триватимуть, тоді можливі жорсткіші обмеження.
Чому суд пом’якшив рішення
Суд нижчої інстанції раніше зобов’язав поліцію: детально фіксувати кожну зупинку; записувати всі розмови; регулярно звітувати перед судом.
Апеляційний суд визнав такі вимоги надмірними — мовляв, вони занадто глибоко втручаються в роботу поліції. Судді наголосили: обмеження мають бути мінімальними, але достатніми.
Реальні історії водіїв
Рішення ґрунтується на двох конкретних випадках:
- у 2017 році поліцейські зупинили двох братів з Оклахоми, які їхали до Денвера;
- у 2018 році — подружжя з Колорадо, яке подорожувало автодомом.
В обох випадках водіїв затримували довше, ніж дозволяє закон, без чітких підстав.
Позиція правозахисників
Американський союз захисту громадянських свобод наголосив: сам факт поїздки до штату, де легалізовані наркотики, або з нього не може бути підставою для підозр.
Юристи заявили, що дорожня поліція Канзасу роками ігнорувала попередні судові рішення.
Що це означає простими словами
Поліція не може «удавати», що зупинка закінчилась, а потім продовжувати тиск.
«Добровільна розмова» має бути справді добровільною.
Якщо водій не почувається вільним поїхати — це вже не добровільно.
Висновок: Суд визнав хитру поліцейську тактику незаконною, але вирішив дати поліції шанс виправитися без жорстких санкцій. Чи спрацює це — залежатиме від того, чи припинять правоохоронці використовувати «двоступеневий» прийом.
